3 adaya Beştepe'de mülakat

7 SANDIKDA OY KULLANILDI

Temayül yoklaması için parti genel merkezinde 7 sandık kuruldu. Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, MYK ve MKYK üyeleri, kadın ve gençlik kolları üyeleri oy verdiler. Daha önceki temayül yoklamalarının aksine bu yıl oy kullanan partililerden 3 yerine bir isim yazmaları istendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öne çıkan 3 isimle mülakat yapacağı iddiası da kulislerde dolaşıyor.



Temayül yoklaması başlamadan önce açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya şunları söyledi: “Her yıl her belediye başkanımızla ilgili anket yapıyoruz. Bunu niye yapıyoruz? Birincisi, şehrin hukukunu korumak için yapıyoruz. İkincisi, kurumun hukukunu korumak zorundayız. Üçüncüsü, belediye başkanımızın hukukunu korumak zorundayız. Biz, belediye başkanımızı kumpaslarla, kasetlerle ne getiririz ne de göndeririz.”



PAZARTESİ AÇIKLANACAK

Temayül yoklamasıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı için kanaatlerin alınacağını belirten Kaya, “Bunlar toparlanıp partimizin üst kurulunda değerlendirilip sayın genel başkanımızın nihai kararı ile beraber pazartesi günü AK Parti meclis grubunda sizlerle paylaşılacak ve Ankaramızın yeni belediye başkanını seçmiş olacağız” dedi.



TEMAYÜL NOTLARI

Edinilen bilgiye göre, temayül yoklamasında Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın ismi birinci sırada çıktı. Yoklama öncesinde Tuna’nın isminin yazılması konusunda telkinde bulunulduğu kulislere yansıdı. Yoklamada ikinci sırada Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, üçüncü sırada ise Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ün çıktığına ilişkin iddia ise tartışmalı bulundu.