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    3.250 gence iş imkanı

    Noyan DOĞAN - noyandogan@hurriyet.com.tr
    20.10.2017 - 18:02 | Son Güncelleme:

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlarda kalmış ve devlet korumasındaki 3 bin 250 genç için iş fırsatı doğdu. Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre devlet korumasındaki gençler ilkokul, lise, ön lisans, lisans düzeylerinde memur olarak istihdam edilecek.

    Gençlerin uzun zamandır beklediği fırsat açıklandı. Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamına giren 3 bin 251 gencin, memur olarak ataması yapılacak. Peki, kimler, bu kapsama giriyor? Sosyal hizmet modellerinden yararlananlar; daha açık bir anlatımla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlarda kalmış olan ve devlet korumasındaki gençler bu imkandan yararlanacak.
    3 bin 251 gencin istihdamı için de kamu personeli alım başvuruları 18 Ekim tarihi itibariyle başladı. Bu kapsamda Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre devlet korumasındaki gençlerden ilkokul, lise, ön lisans, lisans düzeylerinde memur alımı yapılacak. İşe yerleştirme yapılabilmesi için de en az ilkokul mezunu olunması gerekiyor.

    MEMUR OLARAK ATANACAKLAR
    2017 yılı için, 142’si lisans mezunu, 182’si önlisans, bin 73’ü lise mezunu ve bin 854’ü de ilkokul mezunu olmak üzere toplamda 3 bin 251 genç, memurluğa ilk adımı atacak. 18 Ekim’de başlayan başvurular ise 3 Kasım tarihine kadar sürecek ve devlet himayesindeki gençler, e-devlet üzerinde, kimlik bilgileri ile başvuru yapabilecek.
    3 bin 250 gençten en çok eleman alım yapacak kurumların başında ise Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Şehircilik Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı geliyor. Bunların dışında; AFAD, Anayasa Mahkemesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Gıda ve Tarım Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü de alım yapacak kuruluşlar arasında ilk sıralarda geliyor.

    43 BİN GENÇ İSTİHDAM EDİLDİ
    Uygulama kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda reşit oluncaya kadar kalan gençler, bakımdan ayrıldıktan sonra devlet tarafından kendilerine sağlanan istihdam uygulaması kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam ediliyor. Buna da istihdam hakkı uygulaması deniyor. Bugüne kadar da 43 binden fazla genç bu haktan yararlanarak, istihdam edildi.

    KİMLER YARARLANACAK?
    - Korunma veya bakım tedbir kararı alınmış gençler.
    - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sosyal hizmet modellerinden en az iki yıl süre ile yararlanmış ve reşit olduğu tarih itibariyle de bu hizmetlerden yararlanmaya devam edenler.
    - 18 yaşının dolduğu ve korunma ya da bakım tedbir kararının sona erdiği tarihten itibaren iki yıl içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına başvuranlar.
    - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak sahibi olduğu belirlenen kişiler.

    Etiketler: iş fırsatı
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