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    29 Ekim resmi tatil mi?

    Hürriyet Haber
    22.10.2017 - 11:31 | Son Güncelleme:

    29 Ekim resmi tatil sorusuna cevap arayan vatandaşlar, pazar gününe denk gelen bu günde mesai durumunu öğrenmek istiyor. Cumartesi pazar günü tatil yapan kamu kurumları dışında özel sektör çalışanlarının merak ettiği 29 Ekim resmi tatil mi sorusu, internet üzerinden araştırılıyor. İşte Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanacağı bu gün için sorgulanan 29 Ekim tatil mi sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler

    29 Ekim tatil mi sorusu cevap buldu. Özel sektör çalışanlarının merakla araştırdığı bu gün, tatil detayıyla sorgulanmaya başlandı. Cumhuriyetin Kuruluşunun 94. yılının kutlanacağı bu gün, pazar gününe denk gelmesi dolayısıyla bu gün mesaileri bulunan özel sekötr çalışanlarını yakından ilgilendiriyor. Peki, 29 Ekim tatil mi? İşte, vatandaşların merakla araştırdığı konunun detayları

    29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

    19 Nisan 1925'te 29 Ekim'in bayram olarak kabul edilmesini öngören teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.

    Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.

    A) Resmi bayram günleri şunlardır:

    1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

    2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

    3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

    29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

    B) Dini bayramlar şunlardır:

    1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

    2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

    C) (Değişik: 22/4/2009 - 5892/1 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.

    D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. (1)

    Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

    Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

    Etiketler: 29 ekim resmi tatil
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