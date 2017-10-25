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    29 Ekim şiirleri Cumhuriyet Bayramı'nın vazgeçilmezi olacak!

    Hürriyet Haber
    25.10.2017 - 10:23 | Son Güncelleme:

    29 Ekim şiirleri Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Bu yıl da okullarda ve çeşitli merkezlerde coşkuyla kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim şiirleri ile süslenecek. İşte, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin bu etkinliklerde kullanmak üzere araştırdığı uzun ve kısa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri ve 94. yılında bayram hakkında detaylı bilgiler

    29 Ekim şiirleri Cumhuriyet Bayramı için gerçekleştirilecek olan etkinliklerde bu yıl da büyük bir öneme sahip olacak. Bu yıl pazar gününe denk gelecek olan etkinlikler, okullarda ve bazı merkezlerde kutlanacak. 29 Ekim şiirleri, bu günlerin vazgeçilmezleri arasında yer alacak. İşte, etkinliklerde kullanabileceğiniz ne güzel 29 Ekim şiirleri ve Cumhuriyet Bayramı hakkında detaylı bilgiler

    29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ

    CUMHURİYET ŞİİRİ

    Yirmi Dokuz Ekimde,
    Cumhuriyet kuruldu
    Ulus özgür sesini,
    Tüm dünyaya duyurdu.

    Cumhuriyet bizlere
    Armağandır Ata'dan
    Egemenlik sesleri
    Yükseldi Ankara'dan.

    Al bayrağım göklerde,
    Övünçle dalgalanır.
    Cumhuriyet Bayramı
    Hep kıvançla kutlanır.

    Hülya ÖNEL

    AL BAYRAK DALGALANIR

    Cumhuriyet bayramı
    Geldi bize ne mutlu !
    Bayraklarla donattık,
    Güzel okulumuzu.

    Sokaklarda, evlerde
    Al bayrak dalgalanır.
    Onun o al rengini
    Bütün bir dünya tanır.

    Yirmi dokuz Ekimi
    Karşılarız neşeyle
    Çünkü bugün erdik,
    Büyük Cumhuriyet'e

    Yürüyün arkadaşlar
    Hep ileri koşalım,
    Bugün bayramımız var,
    Gelin bayramlaşalım.

    Ali PÜSKÜLLÜOĞLU

    SENİNLE CUMHURİYET

    Genç, ihtiyar, kadın, kız,
    İşte sokaklardayız.
    Başımızda ay yıldız
    Seninle Cumhuriyet.

    Kurtuluş Savaşı’nın
    Bize armağanısın.
    İnsanım aydınlansın,
    Seninle Cumhuriyet.

    Sen özgürlük yolusun,
    Güzellikler dolusun.
    Yolum doğruluk olsun,
    Seninle Cumhuriyet.

    Atatürk önderimiz,
    Işıklı izindeyiz.
    Mutluyuz, sevinçliyiz,
    Seninle Cumhuriyet.

    Mehmet ŞAHİN

    29 Ekim şiirleri bu yıl da etkinliklerin vazgeçilmezleri arasında yer alacak. Cumhuriyet Bayramı şiirleri arasından en güzel seçenekleri değerlendirecek olan öğrenciler, Cumhuriyet Bayramı coşkusunun derinliklerini yaşatmaya çalışacak. İşte, bu günde kullanabileceğiniz birbirinden güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri derlemesi

    CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

    Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.
    Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

    29 Ekim 1923'te TBMM, Teşkilât-ı Esasiye Kanunu (1921 Anayasası)’nda yaptığı değişiklikle, devletin yönetim biçimini cumhuriyet olarak ilan etmiştir. Aynı gece bu ilan, atılan 101 pare top ile kutlanmıştır. 1924 yılında ise cumhuriyetin ilanı şenliklerle kutlanmıştır.

    2 Şubat 1925'te, Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiştir.[3] Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelenmiş ve 18 Nisan'da karara bağlanmıştır. 19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır

    AKDENİZ’E DOĞRU

    EğiImez başımıza taç yaptık hürriyeti,
    ZaferIe kaIbimize yazdık Cumhuriyeti…

    Sakarya’dan su içtik o çeIik süngüIerIe,
    YuvaIarı dağıImış bir avuç yıImaz erIe.

    “Hedef Akdeniz, asker!” diyen parmağa koştuk…
    Zafer bahçeIerinden güI koparmağa koştuk…

    Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,
    Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.

    Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa
    Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.

    Sakarya’dan su içtik o çelik süngülerle,
    Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

    Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,
    Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti…

    Ömer Bedrettin UŞAKLI

    29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

    29 EKİM 1923`de başlattın.
    Armağan ettin bize.
    29 EKİM 1923`de
    Yepyeni yaşam verdin bize.

    Atatürk’üm 29 EKİM 1923`de
    Hayata başladık seninle,
    29 EKİM 1923`de
    Cumhuriyeti ilan ettin bize.

    Sena Kartal

    CUMHURİYET

    Canımdan çok severim
    Mutluluğumsun benim
    Işığısın ülkemin
    Cumhuriyet çok yaşa.

    Seninle hür yaşarız
    Her güçlüğü aşarız
    Ufuklara koşarız
    Cumhuriyet çok yaşa.

    Barışı ilke seçtin
    Milletle bütünleştin
    Kalbimize yerleştin
    Cumhuriyet çok yaşa.

    Allah’a duam niye?
    İyi ki varsın
    Atamızdan hediye
    Cumhuriyet çok yaşa.

    Cemal Gören

    CUMHURİYET-2

    Yirmi Dokuz Ekimde,
    Cumhuriyet kuruldu
    Ulus özgür sesini,
    Tüm dünyaya duyurdu.

    Cumhuriyet bizlere
    Armağandır Ata’dan
    Egemenlik sesleri
    Yükseldi Ankara’dan.

    Al bayrağım göklerde,
    Övünçle dalgalanır.
    Cumhuriyet Bayramı,
    Hep kıvançla kutlanır.

    Hülya ÖNEL

    CUMHURİYET-3

    Gönül verdik,
    Sana erdik.
    Ey hürriyet, Cumhuriyet.
    Herkes sever,
    Seni över.
    Ey hürriyet, Cumhuriyet.
    Canımızdasın, Kanımızdasın.
    Ey hürriyet, Cumhuriyet.

    B. Kemal ÇAĞLAR

    CUMHURİYET MARŞI

    Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet
    Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!
    Gazimin sen en büyük yadigarısın bana
    Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

    Dalgalansın her tarafta şanlı Türk’ün bayrağı
    Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!
    Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet
    Milletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet!

    CUMHURİYET-4

    Bayrağımız çekilmiştir göğe,
    Bir daha inmeyecektir yere,
    Biz verirsek el ele,
    Muhtaç olmayız namerde.

    Atatürk’ün armağanı bu vatan,
    İzinden yürürüz hep Ata’m.
    Düşmandı yurdumuzdan kaçan,
    Cumhuriyetle şenlendi vatan.

    Ata’mın aziz kılıcı,
    Kesti bitirdi savaşı,
    Getirdi büyük barışı,
    Cumhuriyettir tek kurtarıcı.

    29 EKİM

    En güzel günümüzdür,
    Demokrasi ürünüdür,
    Atatürk’ün eseridir,
    Yirmi Dokuz Ekimler.
    Vatandaşın hür sesi,
    Vatanımın neşesi,
    Kucaklıyor herkesi,
    Yirmi Dokuz Ekimler.

    Cumhuriyet kuruldu,
    Türk’ün sesi duyuldu,
    Törenlerle kutlandı,
    Yirmi Dokuz Ekimler.

    Fethi BOLAYIR

    CUMHURİYET-5

    Genç, ihtiyar, kadın, kız,
    İşte sokaklardayız.
    Başımızda ay yıldız
    Seninle Cumhuriyet.

    Kurtuluş Savaşı’nın
    Bize armağanısın.

    İnsanım aydınlansın,
    Seninle Cumhuriyet.

    Sen özgürlük yolusun,
    Güzellikler dolusun.
    Yolum doğruluk olsun,
    Seninle Cumhuriyet.

    Atatürk önderimiz,
    Işıklı izindeyiz.
    Mutluyuz, sevinçliyiz,
    Seninle Cumhuriyet.

    Mehmet ŞAHİN

    29 EKİM-2

    En güzel günümüzdür,
    Demokrasi ürünüdür,
    Atatürk'ün eseridir,
    Yirmi Dokuz Ekimler.

    Vatandaşın hür sesi,
    Vatanımın neşesi,
    Kucaklıyor herkesi,
    Yirmi Dokuz Ekimler.

    Cumhuriyet kuruldu,
    Türk'ün sesi duyuldu,
    Törenlerle kutlandı,
    Yirmi Dokuz Ekimler.

    Onur Yıldırım

    29 EKİM-3

    Cumhuriyet Bayramı
    Geldi bize ne mutlu
    Bayraklarla donattık
    Güzel okulumuzu

    Sokaklarda evlerde
    Al bayraklar dalgalanır
    Onun o al rengini
    Bütün bir dünya bilir

    Yürüyün arkadaşlar
    Hep beraber koşalım
    Bugün bayramımız var
    Gelin bayramlaşalım

    İrem Taşpınar

    CUMHURİYET-6

    Gönül verdik
    Sana erdik
    Ey hürriyet
    Cumhuriyet

    Herkesi sever
    Seni över
    Ey hürriyet
    Cumhuriyet

    Canımızsın
    Şanımızsın
    Ey hürriyet
    Cumhuriyet

    Ahmet Emin Arslan

    29 EKİM NEDİR?

    Cumhuriyet bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir milli bayramdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamaların yapıldığı 29 Ekim 1923 tarihinde verdiği 10. yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

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