29 Ekim şiirleri Cumhuriyet Bayramı'nın vazgeçilmezi olacak!

29 Ekim şiirleri Cumhuriyet Bayramı için gerçekleştirilecek olan etkinliklerde bu yıl da büyük bir öneme sahip olacak. Bu yıl pazar gününe denk gelecek olan etkinlikler, okullarda ve bazı merkezlerde kutlanacak. 29 Ekim şiirleri, bu günlerin vazgeçilmezleri arasında yer alacak. İşte, etkinliklerde kullanabileceğiniz ne güzel 29 Ekim şiirleri ve Cumhuriyet Bayramı hakkında detaylı bilgiler

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ

CUMHURİYET ŞİİRİ

Yirmi Dokuz Ekimde,

Cumhuriyet kuruldu

Ulus özgür sesini,

Tüm dünyaya duyurdu.

Cumhuriyet bizlere

Armağandır Ata'dan

Egemenlik sesleri

Yükseldi Ankara'dan.

Al bayrağım göklerde,

Övünçle dalgalanır.

Cumhuriyet Bayramı

Hep kıvançla kutlanır.

Hülya ÖNEL

AL BAYRAK DALGALANIR

Cumhuriyet bayramı

Geldi bize ne mutlu !

Bayraklarla donattık,

Güzel okulumuzu.

Sokaklarda, evlerde

Al bayrak dalgalanır.

Onun o al rengini

Bütün bir dünya tanır.

Yirmi dokuz Ekimi

Karşılarız neşeyle

Çünkü bugün erdik,

Büyük Cumhuriyet'e

Yürüyün arkadaşlar

Hep ileri koşalım,

Bugün bayramımız var,

Gelin bayramlaşalım.

Ali PÜSKÜLLÜOĞLU

SENİNLE CUMHURİYET

Genç, ihtiyar, kadın, kız,

İşte sokaklardayız.

Başımızda ay yıldız

Seninle Cumhuriyet.

Kurtuluş Savaşı’nın

Bize armağanısın.

İnsanım aydınlansın,

Seninle Cumhuriyet.

Sen özgürlük yolusun,

Güzellikler dolusun.

Yolum doğruluk olsun,

Seninle Cumhuriyet.

Atatürk önderimiz,

Işıklı izindeyiz.

Mutluyuz, sevinçliyiz,

Seninle Cumhuriyet.

Mehmet ŞAHİN

29 Ekim şiirleri bu yıl da etkinliklerin vazgeçilmezleri arasında yer alacak. Cumhuriyet Bayramı şiirleri arasından en güzel seçenekleri değerlendirecek olan öğrenciler, Cumhuriyet Bayramı coşkusunun derinliklerini yaşatmaya çalışacak. İşte, bu günde kullanabileceğiniz birbirinden güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri derlemesi

CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.



29 Ekim 1923'te TBMM, Teşkilât-ı Esasiye Kanunu (1921 Anayasası)’nda yaptığı değişiklikle, devletin yönetim biçimini cumhuriyet olarak ilan etmiştir. Aynı gece bu ilan, atılan 101 pare top ile kutlanmıştır. 1924 yılında ise cumhuriyetin ilanı şenliklerle kutlanmıştır.



2 Şubat 1925'te, Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiştir.[3] Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelenmiş ve 18 Nisan'da karara bağlanmıştır. 19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır

AKDENİZ’E DOĞRU

EğiImez başımıza taç yaptık hürriyeti,

ZaferIe kaIbimize yazdık Cumhuriyeti…

Sakarya’dan su içtik o çeIik süngüIerIe,

YuvaIarı dağıImış bir avuç yıImaz erIe.

“Hedef Akdeniz, asker!” diyen parmağa koştuk…

Zafer bahçeIerinden güI koparmağa koştuk…

Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,

Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.

Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa

Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.

Sakarya’dan su içtik o çelik süngülerle,

Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,

Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti…

Ömer Bedrettin UŞAKLI





29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

29 EKİM 1923`de başlattın.

Armağan ettin bize.

29 EKİM 1923`de

Yepyeni yaşam verdin bize.

Atatürk’üm 29 EKİM 1923`de

Hayata başladık seninle,

29 EKİM 1923`de

Cumhuriyeti ilan ettin bize.

Sena Kartal





CUMHURİYET

Canımdan çok severim

Mutluluğumsun benim

Işığısın ülkemin

Cumhuriyet çok yaşa.

Seninle hür yaşarız

Her güçlüğü aşarız

Ufuklara koşarız

Cumhuriyet çok yaşa.

Barışı ilke seçtin

Milletle bütünleştin

Kalbimize yerleştin

Cumhuriyet çok yaşa.

Allah’a duam niye?

İyi ki varsın

Atamızdan hediye

Cumhuriyet çok yaşa.

Cemal Gören





CUMHURİYET-2

Yirmi Dokuz Ekimde,

Cumhuriyet kuruldu

Ulus özgür sesini,

Tüm dünyaya duyurdu.

Cumhuriyet bizlere

Armağandır Ata’dan

Egemenlik sesleri

Yükseldi Ankara’dan.

Al bayrağım göklerde,

Övünçle dalgalanır.

Cumhuriyet Bayramı,

Hep kıvançla kutlanır.

Hülya ÖNEL





CUMHURİYET-3

Gönül verdik,

Sana erdik.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Herkes sever,

Seni över.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Canımızdasın, Kanımızdasın.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

B. Kemal ÇAĞLAR





CUMHURİYET MARŞI

Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet

Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Gazimin sen en büyük yadigarısın bana

Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Dalgalansın her tarafta şanlı Türk’ün bayrağı

Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!

Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet

Milletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet!





CUMHURİYET-4

Bayrağımız çekilmiştir göğe,

Bir daha inmeyecektir yere,

Biz verirsek el ele,

Muhtaç olmayız namerde.

Atatürk’ün armağanı bu vatan,

İzinden yürürüz hep Ata’m.

Düşmandı yurdumuzdan kaçan,

Cumhuriyetle şenlendi vatan.

Ata’mın aziz kılıcı,

Kesti bitirdi savaşı,

Getirdi büyük barışı,

Cumhuriyettir tek kurtarıcı.





29 EKİM

En güzel günümüzdür,

Demokrasi ürünüdür,

Atatürk’ün eseridir,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi,

Vatanımın neşesi,

Kucaklıyor herkesi,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,

Türk’ün sesi duyuldu,

Törenlerle kutlandı,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Fethi BOLAYIR





CUMHURİYET-5

Genç, ihtiyar, kadın, kız,

İşte sokaklardayız.

Başımızda ay yıldız

Seninle Cumhuriyet.

Kurtuluş Savaşı’nın

Bize armağanısın.

İnsanım aydınlansın,

Seninle Cumhuriyet.

Sen özgürlük yolusun,

Güzellikler dolusun.

Yolum doğruluk olsun,

Seninle Cumhuriyet.

Atatürk önderimiz,

Işıklı izindeyiz.

Mutluyuz, sevinçliyiz,

Seninle Cumhuriyet.

Mehmet ŞAHİN





29 EKİM-2

En güzel günümüzdür,

Demokrasi ürünüdür,

Atatürk'ün eseridir,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi,

Vatanımın neşesi,

Kucaklıyor herkesi,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,

Türk'ün sesi duyuldu,

Törenlerle kutlandı,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Onur Yıldırım





29 EKİM-3

Cumhuriyet Bayramı

Geldi bize ne mutlu

Bayraklarla donattık

Güzel okulumuzu

Sokaklarda evlerde

Al bayraklar dalgalanır

Onun o al rengini

Bütün bir dünya bilir

Yürüyün arkadaşlar

Hep beraber koşalım

Bugün bayramımız var

Gelin bayramlaşalım

İrem Taşpınar

CUMHURİYET-6

Gönül verdik

Sana erdik

Ey hürriyet

Cumhuriyet

Herkesi sever

Seni över

Ey hürriyet

Cumhuriyet

Canımızsın

Şanımızsın

Ey hürriyet

Cumhuriyet

Ahmet Emin Arslan

29 EKİM NEDİR?

Cumhuriyet bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir milli bayramdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamaların yapıldığı 29 Ekim 1923 tarihinde verdiği 10. yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.