29 Ekim şiirleri Cumhuriyet Bayramı'nın vazgeçilmezi olacak!

29 Ekim şiirleri Cumhuriyet Bayramı için gerçekleştirilecek olan etkinliklerde bu yıl da büyük bir öneme sahip olacak. Bu yıl pazar gününe denk gelecek olan etkinlikler, okullarda ve bazı merkezlerde kutlanacak. 29 Ekim şiirleri, bu günlerin vazgeçilmezleri arasında yer alacak. İşte, etkinliklerde kullanabileceğiniz ne güzel 29 Ekim şiirleri ve Cumhuriyet Bayramı hakkında detaylı bilgiler
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ
CUMHURİYET ŞİİRİ
Yirmi Dokuz Ekimde,
Cumhuriyet kuruldu
Ulus özgür sesini,
Tüm dünyaya duyurdu.
Cumhuriyet bizlere
Armağandır Ata'dan
Egemenlik sesleri
Yükseldi Ankara'dan.
Al bayrağım göklerde,
Övünçle dalgalanır.
Cumhuriyet Bayramı
Hep kıvançla kutlanır.
Hülya ÖNEL
AL BAYRAK DALGALANIR
Cumhuriyet bayramı
Geldi bize ne mutlu !
Bayraklarla donattık,
Güzel okulumuzu.
Sokaklarda, evlerde
Al bayrak dalgalanır.
Onun o al rengini
Bütün bir dünya tanır.
Yirmi dokuz Ekimi
Karşılarız neşeyle
Çünkü bugün erdik,
Büyük Cumhuriyet'e
Yürüyün arkadaşlar
Hep ileri koşalım,
Bugün bayramımız var,
Gelin bayramlaşalım.
Ali PÜSKÜLLÜOĞLU
SENİNLE CUMHURİYET
Genç, ihtiyar, kadın, kız,
İşte sokaklardayız.
Başımızda ay yıldız
Seninle Cumhuriyet.
Kurtuluş Savaşı’nın
Bize armağanısın.
İnsanım aydınlansın,
Seninle Cumhuriyet.
Sen özgürlük yolusun,
Güzellikler dolusun.
Yolum doğruluk olsun,
Seninle Cumhuriyet.
Atatürk önderimiz,
Işıklı izindeyiz.
Mutluyuz, sevinçliyiz,
Seninle Cumhuriyet.
Mehmet ŞAHİN
29 Ekim şiirleri bu yıl da etkinliklerin vazgeçilmezleri arasında yer alacak. Cumhuriyet Bayramı şiirleri arasından en güzel seçenekleri değerlendirecek olan öğrenciler, Cumhuriyet Bayramı coşkusunun derinliklerini yaşatmaya çalışacak. İşte, bu günde kullanabileceğiniz birbirinden güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri derlemesi
CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ
Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.
29 Ekim 1923'te TBMM, Teşkilât-ı Esasiye Kanunu (1921 Anayasası)’nda yaptığı değişiklikle, devletin yönetim biçimini cumhuriyet olarak ilan etmiştir. Aynı gece bu ilan, atılan 101 pare top ile kutlanmıştır. 1924 yılında ise cumhuriyetin ilanı şenliklerle kutlanmıştır.
2 Şubat 1925'te, Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiştir.[3] Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelenmiş ve 18 Nisan'da karara bağlanmıştır. 19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır
AKDENİZ’E DOĞRU
EğiImez başımıza taç yaptık hürriyeti,
ZaferIe kaIbimize yazdık Cumhuriyeti…
Sakarya’dan su içtik o çeIik süngüIerIe,
YuvaIarı dağıImış bir avuç yıImaz erIe.
“Hedef Akdeniz, asker!” diyen parmağa koştuk…
Zafer bahçeIerinden güI koparmağa koştuk…
Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,
Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.
Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa
Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.
Sakarya’dan su içtik o çelik süngülerle,
Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.
Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,
Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti…
Ömer Bedrettin UŞAKLI
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
29 EKİM 1923`de başlattın.
Armağan ettin bize.
29 EKİM 1923`de
Yepyeni yaşam verdin bize.
Atatürk’üm 29 EKİM 1923`de
Hayata başladık seninle,
29 EKİM 1923`de
Cumhuriyeti ilan ettin bize.
Sena Kartal
CUMHURİYET
Canımdan çok severim
Mutluluğumsun benim
Işığısın ülkemin
Cumhuriyet çok yaşa.
Seninle hür yaşarız
Her güçlüğü aşarız
Ufuklara koşarız
Cumhuriyet çok yaşa.
Barışı ilke seçtin
Milletle bütünleştin
Kalbimize yerleştin
Cumhuriyet çok yaşa.
Allah’a duam niye?
İyi ki varsın
Atamızdan hediye
Cumhuriyet çok yaşa.
Cemal Gören
CUMHURİYET-2
Yirmi Dokuz Ekimde,
Cumhuriyet kuruldu
Ulus özgür sesini,
Tüm dünyaya duyurdu.
Cumhuriyet bizlere
Armağandır Ata’dan
Egemenlik sesleri
Yükseldi Ankara’dan.
Al bayrağım göklerde,
Övünçle dalgalanır.
Cumhuriyet Bayramı,
Hep kıvançla kutlanır.
Hülya ÖNEL
CUMHURİYET-3
Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Canımızdasın, Kanımızdasın.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
B. Kemal ÇAĞLAR
CUMHURİYET MARŞI
Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!
Gazimin sen en büyük yadigarısın bana
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!
Dalgalansın her tarafta şanlı Türk’ün bayrağı
Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!
Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet
Milletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet!
CUMHURİYET-4
Bayrağımız çekilmiştir göğe,
Bir daha inmeyecektir yere,
Biz verirsek el ele,
Muhtaç olmayız namerde.
Atatürk’ün armağanı bu vatan,
İzinden yürürüz hep Ata’m.
Düşmandı yurdumuzdan kaçan,
Cumhuriyetle şenlendi vatan.
Ata’mın aziz kılıcı,
Kesti bitirdi savaşı,
Getirdi büyük barışı,
Cumhuriyettir tek kurtarıcı.
29 EKİM
En güzel günümüzdür,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk’ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Vatandaşın hür sesi,
Vatanımın neşesi,
Kucaklıyor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Cumhuriyet kuruldu,
Türk’ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutlandı,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Fethi BOLAYIR
CUMHURİYET-5
Genç, ihtiyar, kadın, kız,
İşte sokaklardayız.
Başımızda ay yıldız
Seninle Cumhuriyet.
Kurtuluş Savaşı’nın
Bize armağanısın.
İnsanım aydınlansın,
Seninle Cumhuriyet.
Sen özgürlük yolusun,
Güzellikler dolusun.
Yolum doğruluk olsun,
Seninle Cumhuriyet.
Atatürk önderimiz,
Işıklı izindeyiz.
Mutluyuz, sevinçliyiz,
Seninle Cumhuriyet.
Mehmet ŞAHİN
29 EKİM-2
En güzel günümüzdür,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk'ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Vatandaşın hür sesi,
Vatanımın neşesi,
Kucaklıyor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Cumhuriyet kuruldu,
Türk'ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutlandı,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Onur Yıldırım
29 EKİM-3
Cumhuriyet Bayramı
Geldi bize ne mutlu
Bayraklarla donattık
Güzel okulumuzu
Sokaklarda evlerde
Al bayraklar dalgalanır
Onun o al rengini
Bütün bir dünya bilir
Yürüyün arkadaşlar
Hep beraber koşalım
Bugün bayramımız var
Gelin bayramlaşalım
İrem Taşpınar
CUMHURİYET-6
Gönül verdik
Sana erdik
Ey hürriyet
Cumhuriyet
Herkesi sever
Seni över
Ey hürriyet
Cumhuriyet
Canımızsın
Şanımızsın
Ey hürriyet
Cumhuriyet
Ahmet Emin Arslan
29 EKİM NEDİR?
Cumhuriyet bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir milli bayramdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamaların yapıldığı 29 Ekim 1923 tarihinde verdiği 10. yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.