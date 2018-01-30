28 ilde operasyon... 60 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

Ä°stanbul Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 15 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. GÃ¶zaltÄ± listesinin 60 kiÅŸi olduÄŸu ve operasyonun 28 ilde sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.Â
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosunca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, FETÃ– Ã¼yelerine sÃ¶zde eÄŸitim danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±klarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± ByLock kullandÄ±klarÄ± tespit edilerek, mesajlaÅŸma iÃ§erikleri Ã§Ã¶zÃ¼mlenen 60 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.
Ä°stanbul Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Ã§eÅŸitli meslek gruplarÄ±ndan ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ä°stanbul merkezli 28 ilde 60 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi.
Operasyonun ilk saatlerinde 15 kilÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Operasyonun sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.Â