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    28 ilde operasyon... 60 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

    Ã‡etin AYDIN/Ä°STANBULÂ
    30.01.2018 - 09:16 | Son GÃ¼ncelleme:

    FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) Ã¼yesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 60 ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ä°stanbul merkezli 28 ilde eÅŸ zamanlÄ± operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.

    Ä°stanbul Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 15 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. GÃ¶zaltÄ± listesinin 60 kiÅŸi olduÄŸu ve operasyonun 28 ilde sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.Â 

    Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosunca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, FETÃ– Ã¼yelerine sÃ¶zde eÄŸitim danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±klarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± ByLock kullandÄ±klarÄ± tespit edilerek, mesajlaÅŸma iÃ§erikleri Ã§Ã¶zÃ¼mlenen 60 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.

    Ä°stanbul Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Ã§eÅŸitli meslek gruplarÄ±ndan ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ä°stanbul merkezli 28 ilde 60 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi.

    Operasyonun ilk saatlerinde 15 kilÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Operasyonun sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.Â 

    Etiketler: son dakika
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