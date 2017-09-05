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    2500 yıllık mezarı bu hale getirdiler

    Salim UZUN/HÜRRİYET
    05.09.2017 - 15:06 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 15:07

    Antalya’nın Elmalı İlçesi Gölova (Müğren) Mahallesi’nde bulunan, daha önce Amerikalı bilim insanları tarafından incelenen 2500 yıllık mezar anıtı tarih vandalizminin kurbanı oldu.

    Antalya’nın Elmalı İlçesi Gölova (Müğren) Mahallesi’nde bulunan, daha önce Amerikalı bilim insanları tarafından incelenen 2500 yıllık mezar anıtı tarih vandalizminin kurbanı oldu.

    ANTALYA’nın Elmalı İlçesi’ne 12 kilometre uzaklıktaki Gölova (Müğren) Mahallesi’nde bulunan klasik Likya dönemine ait 2500 yıllık mezar anıtı tarih vandalizminin kurbanı oldu. Likya’nın sembol anıtlarından biri olarak kabul edilen ve içinde klasik çağ resimleri ile Bizans döneminde yapılan boyalı süslemeler yer alan yapının iç ve dış duvarları kazınıp, renkli boyalarla boyandı.

    2500 yıllık mezarı bu hale getirdiler

    ‘TARİH KURBAN EDİLDİ’

    Tarihi yapının duvarlarına kafiyeli dörtlükler ve çeşitli isimler yazıldığı görülürken, yaşananlara isyan eden bölge sakini Ertuğrul Gün, “2500 yıllık anıt, duvar yazılarına kurban edildi! Klasik Likya dönemine ait önemli yapılardan biri olan Elmalı’daki anıt gözlerimizin önünde yok oluyor” dedi.

    ‘KORUMA TALEBİNDE BULUNDUK’

    Gölova Mahallesi Muhtarı Ali Küçük, “Tarihi değere yapılan zulme biz de üzülüyoruz. Çeşitli kurumlara çeşitli fotoğraflar göndererek tarihi yapının önce temizlenip sonra koruma altına alınmasını istedik. Umarım bu yapı daha fazla zarar görmeden korumaya alınır” diye konuştu.

    2500 yıllık mezarı bu hale getirdiler

    ‘MÜDÜRDEN JET TALİMAT’

    Tahrip edilen mezar anıtla ilgili harekete geçildiğini söyleyen Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, “Yapının durumunu görünce çok üzüldüm. Aşırı tahribat olmuş. Gerekli talimatlar verildi. Anıtın duvarlarındaki yazılar fındıkkabuğu ile temizlenecek. Kumlama yöntemi kullanmıyoruz çünkü bu yöntem aşınmalara neden olabiliyor” diye konuştu.

    DEFİNE AVCILARI TAHRİP ETMİŞTİ

    Likya’nın klasik çağına (M.Ö 6. ila 5. yy) ait olan yapı Amerikalı Profesör Machteld J. Mellink tarafından da incelenmişti. Yapı daha önce define avcıları tarafından tahrip edilmişti.

    Etiketler: Antalya , Elmalı , mezar
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