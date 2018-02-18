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    25 şehitten sonra eğitim şartı gelmiş

    İsmail SAYMAZ
    18.02.2018 - 00:54 | Son Güncelleme:

    Afyonkarahisar’da altı yıl önce 25 askerin şehit olduğu mühimmat deposu patlamasına ilişkin gerekçeli kararda, facianın hatalar ve ihmaller zincirinden kaynaklandığı belirtildi. 25 şehitten sonra eğitim yönergesine “Erler eğitimleri tamamlanmadan depolama çalışmasında görevlendirilemez” maddesi eklenmiş.

    25 şehitten sonra eğitim şartı gelmişAFYONKARAHİSAR 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 8 Ocak’ta karara bağlanan davada dönemin bölük komutanı Binbaşı Ali Duran ile eski bölge komutanı olan emekli Kıdemli Albay Veysel Özbay 13 yıl 4’er ay, eski Üsteğmen Tuncay Aydın ise 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Davanın gerekçeli kararında ise facianın hatalar ve ihmaller zincirinden kaynaklandığı belirtildi.

    Karara göre, Susurluk’taki 44. Mühimmat Bölük Komutanlığı’nın lağvedilmesi nedeniyle Afyon 41. Mühimmat Bölük Komutanlığı’na 248 ton el bombası ile 336 ton 105 mm top mühimmatı gönderildi. Mühimmat ‘iyi bir planlama yapılmaksızın, cins ve kafile bütünlüğü gözetilmeden, plana göre istiflenmeleri sağlanmaksızın’ depolara konuldu. Depolama kurullarına uyulmadı. 45 günde tamamlanması gereken muayene işlemi de yapılmadı.

    NASIL OLSA BİR ŞEY OLMAZ
    Bölük Komutanı Veysel Özbay’ın ‘birliklerin yüklü bir mühimmatın aktarımı için yeterli olmadığını, mühimmatın yol açacağı patlamayı ve başkaca istenmeyen sonuçların doğacağını’ öngördüğü halde, “Nasıl olsa bir şey olmaz” düşüncesiyle yükümlülüğünü ihmal ettiği, denetim görevini yapmadığı kaydedildi.

    Binbaşı Ali Duran’ın faaliyetin gece yapılmasına göz yumduğu belirtilirken bu işlem için 45 gün verilmesine rağmen Duran’ın 4 günde bitirme emri verdiği anlatıldı. Kararda “45 gün süre verilmiş olmasına rağmen kısacık bir takvime bu kadar önemli ve tehlikeli bir işi sıkıştırarak görevlilerin yeterince titiz ve dikkatli çalışmalarının önüne geçilmiştir” denildi.

    Birliğe yeni katılan kısa ve uzun dönem askerlerin eğitimleri tamamlanmadan depoda çalıştırılması kusurlu davranış olarak nitelendirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) 164-1 Birlik Eğitim Yönergesi’nin faciadan sonra değiştirildiği “Erler sınıf/branş eğitimleri tamamlanmadan depolama çalışmasında görevlendirilemez” maddesinin getirildiği kaydedildi. Kararda şöyle denildi: “Yönergenin suç tarihinden sonra değiştirilmiş olduğu anlaşılmış ise de elim olay sebebiyle değiştirilmesinin muhtemel olduğu, genel hayat tecrübesine göre böyle riskli bir işte daha önce hiç çalışmamış, konuya ilişkin bilgisi olmayan bir kişinin çalıştırılması ve uzmanlığı olmayan bir konuda ondan faydalanılmaya çalışılmasının risk oluşturduğunun komutanca bilinmemesinin mümkün olmadığı...”

    Etiketler: Mühimmat deposunda patlama , Şehit , gazetehaberleri , son dakika
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