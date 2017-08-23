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    239 bin öğrenci, borcunu ödeyemedi

    Hürriyet Haber
    23 Ağustos 2017 - 21:15Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 21:47

    Öğrenim kredisi kullanan 1 milyon 156 bin 832 öğrenciden 239 bin 97’sinin borcunu zamanında ödeyemedi.

    Evrensel'in aktardığına göre, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi’nin Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yaptığı başvuruya gelen yanıt, öğrenim kredisi kullanan 1 milyon 156 bin 832 öğrenciden 239 bin 97’sinin borcunu zamanında ödeyemediğini ortaya koydu.

    Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan gelen yanıta göre öğrenim kredisi alan 1 milyon 156 bin 832 öğrencinin ana para 11 milyar 899 milyon 7 bin 628.55 lira, kanun gereği eklenen endeks 1 milyar 259 milyon 649 bin 909.16 lira olmak üzere toplam borcu 13 milyar 158 milyon 657 bin 537.71 lira.

    Katkı kredisi kullanan 388 bin 225 öğrencinin 302 milyon 116 bin 785,21 lira ana para, 26 milyon 344 bin 432,70 lira kanun gereği eklenen endeks olmak üzere toplam borcu 328 milyon 461 bin 217.91 lira.

    Gelen yanıt, borç taksitlerini zamanında ödemeyip borçları tahsil edilmek üzere Gelir İdaresi Başkanlığı'na gönderilen borçlu sayısı ve tutarını da ortaya koydu. Buna göre öğrenim kredisi alan borçları tahsil edilmek üzere Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilen 239 bin 97 öğrencinin 2 milyar 77 milyon 61 bin 552,70 lira, katkı kredisi alan 106 bin 185 öğrencinin 18 milyon 166 bin 950.58 lira borcu bulunuyor.

     

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    Etiketler: Öğrenim kredisi , Ali Haydar Hakverdi , Gençlik ve Spor Bakanlığı
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