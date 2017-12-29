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    2018 yılında kamu çalışanları kaç gün tatil yapacak?

    Hürriyet Haber
    29.12.2017 - 18:37 | Son Güncelleme:

    Kamu çalışanlarını tam 116 gün tatil bekliyor.. 2018 yılının resmi tatillerini hesaplamaya başlayan kamu çalışanlarına hafta sonları ve resmi tatillerle birlikte toplam 116 gün izin gözüküyor.

    Kamu çalışanları şimdiden yeni yılın tatillerini hesaplamaya başladı. 2018'de kamu çalışanlarını hafta sonu dahil tam 116 gün tatil bekliyor.

    2018 yılı ile ilgili kamu çalışanlarının merak ettiği resmi tatil günleri şu şekilde;

    Yeni yıl tatille başlıyor

    1 Ocak Pazartesi gününe denk geldiği için 30 ve 31 Aralık 2017 günleri de eklendiğinde yılbaşı tatili 3 güne çıkıyor.

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

    Pazartesiye denk gelen bir başka tatil günü de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Cumartesi Pazar günleri eklendiğinde 23 Nisan tatili de 3 güne çıkıyor.

    1 Mayıs

    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Salı'ya denk geliyor. 30 Nisan Pazartesi'yi izin olarak ayarlayabilen çalışanlar 28 ve 29 Nisan cumartesi-pazar günlerini de eklediklerinde 1 Mayıs tatilini 4 güne çıkarabilecek.

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ise Cumartesi günü. Bu nedenle ekstra tatil yapılmayacak.

    30 Ağustos Zafer Bayramı

    30 Ağustos Zafer Bayramı Perşembe günü kutlanacak. Cuma gününü ayarlayabilenler Cumartesi Pazar da eklendiğinde 4 gün tatil yapacak.

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise Pazartesi günü kutlanacak. Hafta sonu da dahil olunca tatilcileri 3 günlük bir tatil bekliyor.

    Yılın en uzun tatili

    Bu yılın uzun tatillerinden biri Ramazan Bayramında olacak. 14 Haziran yarım gün tatil. Bunu tam güne çevirebilenler için 4 gün tatil onları bekliyor olacak.

    Bir diğeri ise Kurban Bayramı 28 ağustos pazartesi günü başlıyor. Haftanın başını ve sonunu da dahil edersek tam 9 gün tatil sizleri bekliyor olacak.

    Etiketler: yeni yıl tatil
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