Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>2018 AGİ ne kadar? AGİ hesaplama nasıl yapılır?

    2018 AGİ ne kadar? AGİ hesaplama nasıl yapılır?

    Hürriyet Haber
    15.01.2018 - 18:42 | Son Güncelleme:

    2018 AGİ ne kadar oldu sorusu binlerce kişi tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması anlamına gelen AGİ miktarı 2018 yılında arttı. 152 liradan 258 liraya kadar farklılık gösteren 2018 AGİ ne kadar oldu sorusu araştırma konusu oldu. Peki, 2018 AGİ ne kadar? AGİ hesaplama nasıl yapılır?

     

    Asgari geçim indirimi (AGİ), 2018 yılında asgari ücretin artmasının ardından vatandaşlar tarafından en çok araştırılan ve merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Asgari ücretin artmasıyla birlikte AGİ'yi hesaplamaya çalışan vatandaşlar ayrıntıları merak ediyorlar. Peki, 2018 AGİ ne kadar? AGİ hesaplama nasıl yapılır?

    AGİ NEDİR?

    Asgari Geçim İndirimi , bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması anlamına geliyor. Başka ifadeyle devletin bir çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak, çalışanın ödediği gelir vergisinin çalışana iade edilmesi.

    AGİ MAAŞA DAHİL MİDİR?

    1 Ocak 2016’dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.

    2018 AGİ NE KADAR OLDU?

    2018 yılının AGİ oranları, asgari ücretin belli olmasının ardından vatandaşlarla paylaşıldı. Buna göre en düşük AGİ oranı bekar çalışanlar için 152 lira olurken, en yüksek AGİ ise evli ve eşi çalışan 5 çocuklu çalışanlar için 258 lira olarak ilan edildi.

    Asgari Geçim İndirimi-AGİ 2018 Hesaplama

    Medeni DurumAylık Tutar
    Bekar152,21 TL
    Evli eşi çalışmayan182,66 TL
    Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu205,49 TL
    Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu228,32 TL
    Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu258,76 TL
    Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu258,76 TL
    Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu258,76 TL
    Evli eşi çalışan152,21 TL
    Evli eşi çalışan 1 çocuklu175,04 TL
    Evli eşi çalışan 2 çocuklu197,88 TL
    Evli eşi çalışan 3 çocuklu228,32 TL
    Evli eşi çalışan 4 çocuklu243,54 TL
    Evli eşi çalışan 5 çocuklu258,76 TL

    2017 AGİ MİKTARI NE KADARDI?

    2017 AGİ TUTARI

    Aylık Asgari Geçim İndirim Miktarı (TL)

    Bekar

    133,31

    Evli + Eşi ücretli

    133,31

    Evli + Eşi ücretli + 1 Çocuk

    153,31

    Evli + Eşi ücretli + 2 Çocuk

    173,31

    Evli + Eşi ücretli + 3 Çocuk

    199,97

    Evli + Eşi ücretli + 4 Çocuk

    213,30

    Evli + Eşi ücretli + 5 Çocuk

    226,63

    Evli + Eşi çalışmıyor veya geliri yok

    159,98

    Evli + Eşi çalışmıyor veya geliri yok +1 Çocuk

    179,97

    Evli + Eşi çalışmıyor veya geliri yok +2 Çocuk

    199,97

    Evli + Eşi çalışmıyor veya geliri yok +3 Çocuk

    226,63

    AGİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Asgari Geçim indiriminin hesaplanmasında yukarıda yer alan bazı değişkenler yer almaktadır.

    Hesaplama yapılırken ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır.

    Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır.

    Bu oranların toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.

    İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri