2017'nin en iyi 20 kitabı

EDEBİYAT

1. Sona Ermek/ Selim İleri/ Everest Yayınları

Edebiyatımızın büyük ismi Selim İleri’den yazdıkları ve yaşadıklarıyla tarumar olmuş bir yazarın hatırlamalarının, hesaplaşmalarının romanı... Eserlerinde gerçek şahsiyetleri kurmaca şahsiyetlere dönüştüren Selim İleri, son romanında bunun zirve örneklerinden birine imza atıyor.

2. Seher/Selahattin Demirtaş/ Dipnot

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın hapishanede yazdığı bu ilk öykü kitabı hızla ‘çok satanlar’ listesinde yerini almakla kalmadı, eleştirmenlerin ve okurların da büyük beğenisiyle kazandı. 16 öyküden oluşan ‘Seher’, kadınlara dair ‘usta işi’ hikâyeler anlatıyor, dilinden mizahı da eksik etmeden...

3. Gecenin Gecesi/ Hasan Ali Toptaş/ Everest Yayınları

Modern Türk edebiyatının kıymetli isminden hem öykü türüne, hem dile hem de eve ve geçmişe bir selam yollayan öyküler. ‘Gecenin Gecesi’ benzersiz tasvirleri, Türkçeye kazandırdığı yeni sözcükler ve anlatım olanaklarıyla büyülü

olduğu kadar ironik de bir öykü kitabı...

4. Balık Boğulması/ Bora Abdo/ Doğan Kitap

Edebiyatseverlerin öyküleriyle tanıdığı Bora Abdo ilk romanında hazmı zor bir hikâye anlatıyor. Yazarın deniz kıyısına konuşlandırdığı Bilecik’te, birbirinden yaralı insanlar arasında gelişen, tuhaf karakterleri, yer yer irkilten sahneleriyle kişiye bir karabasanın içindeymiş duygusu yaratan çarpıcı bir ilk roman...





5. Dokunmadan/ Nermin Yıldırım/ Hep Kitap

Yeni neslin üretken ve başarılı edebiyatçılarından Nermin Yıldırım’dan, bu kez memleketin batısından doğusuna doğru yoğun bir yolculuğa çıkaran ve bir kere daha okura ters köşe yapan bir roman. Yıldırım okuyucuyu da hesaplaşmaya davet ederken bir yandan da hem komik hem hüzünlü bir hikâye seriyor önümüze...

6. Son Duraktan Bir Önce/ Cevat Çapan/ Yapı Kredi Yayınları

Yaptığı çevirilerle bize dünya şiirini tanıtan, şiirin büyük emekçisi Cevat Çapan’dan uzun bir aradan sonra gelen, yirmi iki şiirlik bir müjde... Doğaya, mevsimlere, yollara etkileyici bir selam...

7. Efsus’a Yolculuk/ Yücel Kayıran/ Metis Yayıncılık

Efsanelerden, tarihten, coğrafyadan, dinden payına düşeni alarak süren, en çok da bir soru sorma biçimi olarak felsefeyle karşılaşan uzun bir şiir. Yücel Kayıran son kitabıyla Türk şiir tarihine bir not düşüyor.

8. Pera Mera/ Murat Yalçın/ Can Yayınları

Murat Yalçın, ‘bize ait’ hikâyelerle çıkıyor karşımıza... İnsan ve hayvanın duygu, düşünce, sevgi, merhamet yüklü canlılar olarak, dünyevi olanla kurduğu bağları ve o bağların hemen her coğrafyada birbirine benzerliğini anlatıyor...

9. Uyku Sersemi/ Hakan Bıçakcı/ İletişim Yayınları

Garipliği oranında hepimize tanıdık, bu yüzden de bir o kadar ürkütücü bir dünya kuruyor Hakan Bıçakcı son romanında: Hızla değişen şehirler, depremde yıkılacağına kesin gözüyle bakıldığından ucuza kiralanan evler, rüyalar, kâbuslar ve hiç geçmeyen uzun bir uyku sersemliği...

10. Gerçek Hayat/ Oylum Yılmaz, İletişim Yayınları

Edebiyat okurlarının dikkatini ilk romanıyla çeken Oylum Yılmaz bu ikinci romanında deliliğin sınırında yaşayan; hayatı, aşkı ve hayatın gerçeğini, yani ölümü kendine dert edinen Leylâ’nın gececil hikâyesini anlatıyor. Çok katmanlı bir yapı ve ustalıklı bir dil eşliğinde...

EDEBİYAT DIŞI

1. Görünüyorum O Halde Varım/ Tayfun Atay/ Can Yayınları

Popüler kültür çalışmalarıyla çağın nabzını tutan antropolog Tayfun Atay son kitabında, zamanın sonsuz ‘görünme/beğenilme’ merakını deşiyor. Tespitleri ve güncel örnekleriyle günümüz insanını bir nevi kendiyle yüzleştiren güçlü bir çalışma.





Tayfun Atay

2. Meraklısı için Entrikalar Kitabı/ Murat Yetkin/ Doğan Kitap

Deneyimli gazeteci, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin yakın tarihten gerçek casusluk, komplo, entrika öykülerini her zamanki kıvrak diliyle ve derinlemesine bir okuma sunarak önümüze seriyor. Nesnel, soğukkanlı, zeki, bir o kadar da merak uyandırıcı bir üslupla...

3. Cereyanlar: Türkiye’de Siyasi İdeolojiler/ Tanıl Bora/ İletişim Yayınları

Tanıl Bora ‘ustalık eseri’ ‘Cereyanlar’da ortaya koyduğu 150 yıllık ideoloji atlasıyla fili, fil gibi tarif ediyor. Ve savaşın en gaddar cephesinin de ideoloji olduğunu yeniden hatırlatıyor.

4. Safiye/ Murat Bardakçı/ İş Bankası Kültür Yayınları

Murat Bardakçı, kültür tarihimizin çarpıcı şahsiyetlerinden Safiye Ayla’nın hayatını dört farklı dönemde değerlendiriyor ‘Safiye’de. Bardakçı bu vesileyle Türk musikisinin Cumhuriyet dönemi serüveninden de bahsediyor.

5. Yok Bi’Şey, Acımadı ki.../ Filiz Ali/ Yapı Kredi Yayınları

Yazar, müzisyen, eleştirmen, öğretmen, son zamanlarda çok satan listelerinden inmeyen Sabahattin Ali’nin kızı... 80’inci yaşını kutlayan Filiz Ali’nin YKY’den çıkan anıları ‘Yok Bi’şey, Acımadı ki...’yi okuyunca hiçbir şeyin bir günde kazanılmadığını göreceksiniz. Türkiye’nin kültür-sanat hayatının önemli aktörlerinin resmi geçidine şahit olmak da cabası.



Mirgün Cabas



6. 2001-Eski Türkiye’nin Son Yılı/ Mirgün Cabas/ Can Yayınları

“Çok sıkı bir araştırma. 2001 yılının ıcığını cıcığını çıkarttı. O yıl yaşanan 30 farklı olayı yorumladı. Neden mi yaptı? Bugüne nereden geldiğimizi anlamak ve anlatmak için. Geride bıraktığımız ve unuttuğumuz olayları okuyup yeniden hatırlayınca dehşete düşmemek elde değil! Kesinlikte okunması gereken bir kitap...” Ayşe Arman

7. Çeviri Atölyesi-Çeviride Tuzaklar/ Ülker İnce, Dilek Dizdar/ Can Yayınları

Bu kitap çeviri yapan ya da çeviri yapmayı öğrenmek isteyen ya da çevirinin nasıl bir iş olduğunu merak edenler için yazıldı.

8. Max Weber’de Bilim ve Sosyoloji/ Doğan Özlem/ İnkılâp Kitabevi

Bilgi ve bilim filozofu Max Weber’i ve onun bu kimliğiyle sosyolojiyi temellendirişini ele alan, her kütüphanede bulunması gereken bir

başucu kitabı.

9. Gülmenin Sineması/ Oğuz Makal/ Hayalperest Yayınları

Beyazperdede gülmenin ve güldürmenin geçmişiyle ilgilenen herkes için son derece kapsamlı bir içerik sunan kitap, antik kültürlerden yola çıkarak 21’inci yüzyıla ‘güldürü’ kültürünü tüm yönleriyle ele alıyor.

10. Turgut Uyar ve Başka Şeyler/ Yücel Göktürk, Orhan Koçak/ Metis Yayınları

Eleştirmen Orhan Koçak ile Express dergisinden Yücel Göktürk, kitabı bahane ederek Uyar üzerine A’dan Z’ye söyleşiyorlar. Şairi olduğu kadar çağdaşlarını, yakın arkadaşlarını da anlatan renkli ve ‘gerilimli’ bir konuşma.

KİTAP JÜRİSİ

Doğan Hızlan (Yazar, eleştirmen), Gülden Öktem (Milliyet Kitap Editörü), Haydar Ergülen (Şair, eleştirmen), İhsan Yılmaz (Hürriyet Kitap Sanat Yayın Yönetmeni), Metin Celâl (Eleştirmen, Cumhuriyet Kitap), Ömer Erdem (Şair, eleştirmen), Ömer Türkeş (Eleştirmen), Sibel Oral (K24 Editörü), Semih Gümüş (Notos Edebiyat Dergisi Yayın Yönetmeni), Şenay Aydemir (Posta Kitap Editörü).