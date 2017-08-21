2017 kurbanlık fiyatları ne kadar? Kredi kartıyla kurban alınır mı?

Kurban Bayramı’na sayılı gün kala Türkiye’nin dört bir yanında kurban çadırları kurulmaya başlandı. 2017 fiyatlarını merak eden vatandaşlar, farklı çadırlara giderek bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Yakacık'taki kurban satış ve kesim alanında büyükbaş kurbanlıklar 7 ile 18 bin, küçükbaşlar ise 750 ile bin 500 lira arasında satılıyor. İşte bazı illerdeki kurbanlık fiyatları!

Ankara'da Yenimahalle Yakacık'taki kurban satış ve kesim alanına Çorum'dan gelen kurban satıcısı Ahmet Doğan, bazı vatandaşların kurban fiyatlarını pahalı, bazılarını ise makul bulduğunu söyledi.

Büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 7 ile 15 bin lira arasında değiştiğini belirten Doğan, her yıl en çok satışı hafta sonları yaptıklarını, gelecek hafta sonunda satışların artacağını düşündüklerini ifade etti.

Ankara'ya 35 hayvanıyla Kars'tan gelen Atilla Çeyil ise genel olarak satış fiyatlarının kendilerini memnun etmediğini, maliyetin yüksek olmasından dolayı tatmin edici fiyatlarla satış yapamadıklarını söyledi. Çeyil, büyükbaş kurbanlıklarını için 9 ile 12 bin lira arasında satışa çıkardığını söyledi.

Pazara Kars'tan gelen Yunus Sağlam, bu sene ekinlerin az olması nedeniyle geçen seneye oranla fiyatların biraz daha yüksek olduğunu, büyükbaş kurbanlıkları 9 ile 18 bin lira arasında sattığını anlattı. Bu yıl satışların çok iyi gittiğini belirten Sağlam, Ankara'ya 40 kurbanlık ile geldiklerini, 32 kurbanlığı şimdiden sattıklarını ifade etti.

Küçükbaş kurbanlık satan Hüseyin Ak, küçükbaş kurbanlıkların fiyatlarının 750 ile bin 500 lira arasında değiştiğini belirterek, pazardan elindeki 165 küçükbaş kurbanlığın hepsini satarak ayrılmak istediğini söyledi.

ALANA 6 BİN 300 KURBANLIK GİRİŞ YAPTI

Yakacık'taki kurban satış ve kesim alanından sorumlu Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdür Yardımcısı İshak Yardımcıel, kurbanlık alanının 300 çadır kapasiteli olduğunu, bunlardan 270 çadırın tahsis edildiğini bildirdi.

Alana bugüne kadar 3 bin 500 büyükbaş, 2 bin 800 küçükbaş hayvanın getirildiğini kaydeden Yardımcıel, "Büyükbaş sayısının 7 bine, küçükbaş sayısının da 10 bine ulaşmasını bekliyoruz." diye konuştu.

KREDİ KARTIYLA KURBAN ALINIR MI?



Diyanet İşleri Yüksek Kurulu’ndan yanıt geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurbanla ilgili sıkça sorulan sorular bölümünde yer alan fetvalarına göre; “Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak, kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir. Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir. Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, ergen , dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip olan bir müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir İster vacip isterse nafile olarak kurban kesecek kimse, kurbanını peşin satın alabileceği gibi, borçlanarak da satın alabilir. Bu, kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak , faizli borç alması durumunda faiz verme yasağını işlediği için günaha girmiş olur. Kendi imkânlarıyla kurban kesemeyecek olanların böyle yöntemlere başvurmaları dinen uygun değildir. Kurban, 'Allah’a yakınlaşma' niyeti ile yerine getirilen bir ibadettir. Bu amaç kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban etmesi ile gerçekleşir. Mülkiyet, hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir. Esasen vadeli satış caizdir. Taksit ise, borcun ödenmesinin belirli birkaç zamana vadeli olarak geciktirilmesidir. Buna göre taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal, alıcının mülkiyetine geçtiğine göre, bu yolla alınan bir hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur."