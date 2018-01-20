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    2016 rakamı: 15-17 doğumu: 16 bin 396

    SALİM UZUN
    20.01.2018 - 22:55 | Son Güncelleme:

    İstanbul Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 115 hamile çocukla ilgili kayıtların polise bildirilmemesiyle ilgili skandal tartışılmaya devam ederken, çocuk annelere ilişkin resmi bir listenin de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlandığı ortaya çıktı.

    2016 rakamı: 15-17 doğumu: 16 bin 396
    TÜİK’in resmi internet sitesinde, ‘Annenin yaş gurubuna göre doğumlar’ başlığı ile yayımlanan tabloda dikkat çekici veriler yer aldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kayıtları kaynak gösterilerek hazırlanan tabloya göre 2016 yılında 15 yaş altı doğum yapan çocuk sayısı 234, 15-17 yaş arası doğum yapan çocuk sayısı ise 16 bin 396 olarak açıklandı.

    2001’DE 50848

    16 yıllık verilerin kaydedildiği aynı tabloda 2001 yılında 15 yaş altı doğum yapan çocuk sayısının 2730, 15-17 yaş arasında doğum yapan çocuk sayısının ise 50848 olduğu belirtildi. ‘Anne-Babanın uyruğuna göre doğumlar’ başlığı altında hazırlanan tabloda ise 2016 yılında 6413 Suriyeli kadının Türkiye’de doğum yaptığı belirtildi. Verilerin güncelleme tarihi ise 31 Mart 2017.

    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika
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