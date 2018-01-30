20 bin TL ödüllü yarışma için son gün 11 Mayıs

Avrupa’nın en büyük 10’uncu ve dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi listesinde 38’inci sıraya yükselen Rönesans Holding tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” yarışması için başvurular başladı. 11 Mayıs 2018 tarihine kadar başvuruların kabul edileceği yarışmada, öğrenciler bu yıl da, doğal kaynakların verimli kullanıldığı, çevreye saygılı, her aşamada sürdürülebilir yaşam döngüsünü önceliğine alan projelerle yarışacak. Dereceye giren gençler, çeşitli para ödüllerinin yanı sıra, Rönesans Holding'de staj ve çeşitli eğitim programlarına katılma şansına sahip olacak.

BU YIL SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DE ÖN PLANDA

Geleceğin mimar ve mühendislerini ‘sürdürülebilirlik’ kavramı üzerine düşünmeye ve projeler geliştirmeye yönlendiren Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması’nda, gençlerden kentsel alanda arazinin, doğal kaynakların en uygun şekilde kullanıldığı, sosyal yaşamın temel alındığı, karma kullanımlı kent yapıları projelendirmeleri bekleniyor. “Gelecek Burada Başlıyor” mottosuyla yola çıkılan Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması bu yıl özel kategorileriyle de dikkat çekiyor. Buna göre, gençler, “kentsel gelişim ve değerlendirme”, “yenilikçi fikir ve detay çözümü”, “ileri üretim ve atık yönetimi” ile “görsel tasarım” ve “sosyal sürdürülebilirlik” kategorilerindeki projeleriyle de değerlendirilecek ve ödüllendirilecek.

BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH: 11 MAYIS 2018

Başvuruların 11 Mayıs 2018 tarihine devam edeceği yarışmaya, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Çevre Mühendisliği ve Şehir Bölge Planlama eğitimi alan öğrenciler katılabilecek. Yarışmacıların bireysel veya en fazla 5 kişiden oluşan ekiplerle katılabileceği “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması”na surdurulebilirlik.ronesans.com web sitesinden online olarak başvurmak mümkün olacak. Toplam 120.000 TL para ödülünün verileceği yarışmada birinciye 20.000 TL, ikinciye 16.000 TL, üçüncüye 14.000 TL para ödülü verilecek.