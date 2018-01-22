2 kızını rehin aldı

Kısa sürede eve giden polis ekipleri, Hamza Ö.’ye çocukları bırakıp teslim olmasını söyledi. Ö. elindeki pompalı tüfek ile bir el ateş etti.



Aralarında keskin nişancıların da bulunduğu Özel Harekât Polisleri evin içini gören çevredeki binalara çıkarak önlem aldı. Hamza Ö.’nün "Çocuklarımı öldürüp intihar edeceğim" demesi üzerine eve operasyon düzenlenmesi için hazırlık yapıldı. Emniyet Müdürü Osman Ak, "Bir yıldır işsizmişsin, sana iş olanağı sağlamak için elimden geleni yapacağım, senin zarar görmeni istemiyoruz. Çocukların ve eşinle mutlu bir hayat sürmen için biz polis olarak destek olacağız, önce silahını ve çocuklarını teslim et, sonra seninle çay içip eşin ile arandaki problemi düzeltelim" dedi. Bu sözlerin ardından Hamza Ö., 6 saat süren eylemini sonlandırdı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hamza Ö., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü´ne götürüldü.



