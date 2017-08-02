Çocuk şoför dehşet saçmıştı! Dava olaylı başladı

Sancaktepe’de 2 çocuğun ölümüne neden olan 13 yaşındaki minibüs şoförü R.A. "bilinçli taksirle iki kişinin ölümü bir kişinin de yaralanması" suçundan 11 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Anadolu 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma kapalı görülüyor. Duruşma öncesinde aileler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis ve güvenlikler yaşanan gerginliğe müdahale etti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sancaktepe'de 8 Haziran 2017 tarihinde aşırı hız yapan minibüs önüne bir çocuğu da katarak eve girmişti. Olay nedeniyle evde bulunan çocuklar Efe Yağız Tepe ve Elif Nur Dursun'un hayatını kaybetmişti. Olay sonrası başlatılan soruşturmada 13 yaşındaki minibüs şoförü R.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.