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    2 aydır takip ediliyorlardı! Terörist çift yakalandı

    Hürriyet Haber
    13.10.2017 - 15:46 | Son Güncelleme:

    Suriye’den yasa dışı yollarla yurda giren PYD/YPG ve YPJ üyesi 2 kişi Malatya’da yakalandı. Örgüt üyesi olduklarını kabul eden çift, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Malatya’da polis ekipleri, Suriye’deki çatışma ortamından yararlanarak kaçak yollarla ülkeye giren terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG ile kadın yapılanması YPJ üyesi ‘Sozdar’ kod adlı Serhada Serko ile eşi ‘Givar’ kod adlı Mahmut Mustafa'nın kentte olduğunu tespit etti. Yapılan 2 aylık teknik takip sonrası bu sabah erken saatlerde yapılan operasyon ile örgüt üyesi çift gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Örgüt üyesi olduklarını kabul eden çift, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Etiketler: terörist
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