2.500 Avrupalı, DEAŞ saflarında savaşıyor

AB Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove, Alman gazetesi Die Welt’e yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ’a katılan Avrupalılarla ilgili bilgi verdi. Tahminlere göre Irak ve Suriye’de DEAŞ saflarında 2 bin 500 Avrupalının olduğunu söyleyen de Kerchove, bu nedenle çatışma bölgelerinde görev yapan askeri birliklerle daha iyi işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı.

Koordinatör bu sayede Avrupa’daki güvenlik birimlerinin parmak izi gibi bilgilere ulaşabileceğini belirtti. DEAŞ saflarında savaşan ve Avrupa’ya dönen vatandaşların zamanında tespit edilebilmesi için AB içinde biyometrik verilerin değiş-tokuş edilebilmesi gerektiğini ifade eden de Kerchove, “Bu mutlaka şart” dedi.

TOPLAM SAYI 5 BİNİ BULUYOR

AB Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove, “Irak ve Suriye’de savaşmış olan 5 bin Avrupalı var. Bunlardan bin 500’ü Avrupa’ya döndü ve yaklaşık bin kişi öldü. Geriye kalan Irak ve Suriye’deki 2 bin 500 Avrupalının bazıları çatışmalarda ölecek, bazıları ise ayrılmalarına DEAŞ müsamaha etmeyeceği için öldürülecek” dedi.

ÖRGÜT STRATEJİ DEĞİŞTİRDİ

De Kerchove bazı teröristlerin Somali ya da Yemen gibi diğer çatışma bölgelerine gidebileceğini, Avrupa’ya dönenlerin sayısının fazla olmasını beklemediğini söyledi. Koordinatör, DEAŞ’ın bu konuda strateji değiştirdiğini de kaydederek örgütün artık Avrupalıları savaşmak için Suriye ya da Irak’a davet etmediğini, doğrudan bulundukları ülkede saldırı düzenlemelerini istediğini söyledi.

De Kerchove, “Teröristler 11 Eylül gibi karmaşık, ayrıntılı, planlı saldırılar yerine daha küçük, loijistik açıdan daha az külfetli ama mümkün olduğunca daha çok saldırı düzenleme stratejisini güdüyor” dedi.

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Gilles de Kerchove