1907 Fenerbahçe Espor yarı finale kaldı

League of Legends 2017 Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi’nin 7. ve son haftası 1907 Fenerbahçe Espor’un liderliğinde sona erdi. Geçtiğimiz hafta ligin zirvesine yerleşen 1907 Fenerbahçe Espor, son hafta oynadığı serilerde ligin namağlup takımı Oyunfor.CREW’a ilk yenilgisini tattırarak 27 puanla ligi zirvede tamamladı.

Lider 1907 Fenerbahçe Espor ve ligi 25 puanla 2. sırada tamamlayan BAUSuperMassive eSports, mevsim finallerine doğrudan yarı finalden katılmaya hak kazandı.



İlk haftalardaki düşük performansına rağmen son üç haftada büyük bir çıkışa imza atan Team AURORA ligi 3. sırada bitirirken, Şampiyonluk Ligi’ni son sırada tamamlayan Çilekler Yükselme Ligi’ne düşmekten kurtulamadı.

Türkiye Büyük Finali 19 Ağustos’ta Ülker Sports Arena’da



League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi’nde mevsim finalleri, 5-6 Ağustos tarihlerinde çeyrek final maçlarıyla başlayacak. Çeyrek final mücadeleleri Oyunfor.CREW ve P3P eSports ile Team AURORA ve Dark Passage.BKM Express arasında oynanacak. Bu maçlardan galip ayrılan takımlar arasında lig aşamasını önde bitiren ekip yarı finalde BAUSuperMassive eSports’la eşleşirken, diğeri 1907 Fenerbahçe Espor’un rakibi olacak.

12-13 Ağustos tarihleri arasında oynanacak yarı final mücadelelerinin galibi olan iki takım, 19 Ağustos’ta Ülker Sports Arena’da 10 binden fazla seyircinin katılımıyla gerçekleştirilecek League of Legends Türkiye Büyük Finali’nde şampiyonu belirlemek için karşı karşıya gelecek.