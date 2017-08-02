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    17 FETÖ'cü Rodos'a kaçtı

    Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
    02 Ağustos 2017 - 15:54Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 17:26

    Rodos adasına kaçan ve FETÖ üyesi oldukları tahmin edilen 10’u erkek, 3’ü kadın, 4’ü de çocuk 17 TC vatandaşı,  Yunan makamlarından iltica telebinde bulundu. Hürriyet’in Yunan makamlarında edindiği bilgilere göre, Rodos’a kaçanlar arasında sendika lideri bir Türk vatandaşı da bulunuyor.

    Adanın merkezinden 72 kilometre mesafedeki kayalık Glifada sahilinde, yakındaki Sianna köyü sakinlerinin ihbarı üzerine yakalanan 17 TC vatandaşından 5’inin öğretmen olduğu belirtildi.

    Rodos Emniyet Müdürlüğü’nün nezarethanesinde  tutulan TC vatandaşları, Yunanistan’a yasadışı giriş yapmak suçuyla savcılığa sevkedilecekler. Ayrıca, iltica başvuruları ile ilgili süreç de başlatılacak.

    15 Temmuz darbesinden sonra Ege adaları ve Meriç bölgesinden Yunanistan’a kaçan FETÖ’cü sayısı 450-500 olarak tahmin ediliyor. Yunanistan, darbeden 1 gün sonra askeri bir helikopter ile Dedeğaç (Aleksandrupoli) şehrine kaçan 8 darbeci subayı Türkiye’ye iade etmemişti. 

    Ayrıca, sayıları bilinmemekle birlikte, Yunanistan’a kaçan ve işlemleri yapılmadan başka Avrupa ülkelerine geçen FETÖ üyeleri de bulunuyor.

    Rodos Emniyet Müdürlüğü’nün nezarethanesinde tutulan TC vatandaşları, Yunanistan’a yasadışı giriş yapmak suçuyla savcılığa sevkedilecekler. Rodos’a kaçan Türklerin, yasadışı giriş suçuyla hakim karşısına  çıkarılmaları durumunda küçük ve tecilli hapis cezalarına çarptırılmaları bekleniyor. İltica taleplerine cevaplar ise 1-1.5 yıl içinde verilecek. Bu süre içinde 17 TC vatandaşı ya Atina ya da Selanik’e nakledilecekler.

     

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    Etiketler: FETÖ , YUNAN , RODOS
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