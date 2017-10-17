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17 Ekim TRT 1 yayın akışı

TRT 1 yayın akışı, özellike sporseverler tarafından sorgulanmaya başlandı. Birçok dizi ve programı bünyesinde barındıran TRT 1, yayın akışı ile merak ediliyor. Peki, TRT 1 yayın akışında bugün neler yer alacak? İşte, kanalın yayın akışı ve içerisinde barındırdığı programların detayları

Hürriyet Haber
17.10.2017 - 16:07

TRT 1 yayın akışında yer alan bilgileri araştıran vatandaşlar, kanalda bugün yer alan programları merak ediyor. İşte, özellikle sporseverleri yakından ilgilendiren Monaco-Beşiktaş maçınınyer aldığı TRT 1 yayın akışı ve detayları

TRT 1 17 EKİM SALI YAYIN AKIŞI

Yeşil Deniz
Saat: 01:35 - 03:25 (110 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Küçük bir Ege kasabasında yaşanan birbirinden komik olaylar...

İyilik Kulübü
Saat: 03:25 - 03:55 (30 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Her bölümde özel durumu olan bir çocuğun hayali gerçekleştiriliyor.

Beni Böyle Sev
Saat: 03:55 - 05:40 (105 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Yolları İstanbul'da kesişen Ömer'le Ayşem'in aşk öyküsü...

Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
Saat: 05:40 - 07:00 (80 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Sağlıklı yaşama dair her şey konuşuluyor.

İyilik Kulübü
Saat: 07:00 - 07:40 (40 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Her bölümde özel durumu olan bir çocuğun hayali gerçekleştiriliyor.

Yeşil Deniz
Saat: 07:40 - 10:00 (140 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Küçük bir Ege kasabasında yaşanan birbirinden komik olaylar...

1'de Bugün
Saat: 10:00 - 10:10 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...

Beni Böyle Sev
Saat: 10:10 - 12:45 (155 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Yolları İstanbul'da kesişen Ömer'le Ayşem'in aşk öyküsü...

Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
Saat: 12:45 - 14:30 (105 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Sağlıklı yaşama dair her şey konuşuluyor.

1'de Bugün
Saat: 14:30 - 14:40 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...

Bir Yastıkta Kocayalım
Saat: 14:40 - 16:45 (125 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Çıkış yolu bulamayan evli çiftlerin sorunlarına çözüm bulunuyor.

Hakkını Helal Et
Saat: 16:45 - 19:10 (145 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Hayatı güzelleştiren, insanı değerli kılan ve yüreklere dokunan hikayeler ekrana taşınıyor.

Hava Durumu
Saat: 19:10 - 19:15 (5 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Yurtta tüm illerin, dünyada ise bazı merkezlerin hava durumu veriliyor.

Habere Doğru
Saat: 19:15 - 19:30 (15 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye ve dünya gündeminin öne çıkan haber başlıkları sunuluyor.

Ana Haber
Saat: 19:30 - 19:55 (25 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye ve dünyanın politika, ekonomi, kültür sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.

Doğrusu Ne?
Saat: 19:55 - 20:00 (5 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Sosyal medyada her gün karşılaştığımız haberler ne kadar doğru?

Altın Petek
Saat: 20:00 - 21:05 (65 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Altın Petek'te soru sayısını da, kazanılacak ödülü de yarışmacı kendisi belirliyor.

Maça Doğru
Saat: 21:05 - 21:45 (40 dakika)
Tür: Spor
Özet: Şampiyonlar Ligi maçına ilişkin değerlendirmeler...

Monaco - Beşiktaş
Saat: 21:45 - 22:30 (45 dakika) c
Tür: Spor
Özet: UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. hafta karşılaşması...

Devre Arası
Saat: 22:30 - 22:45 (15 dakika)
Tür: Spor
Özet: Maçın ilk yarısı değerlendiriliyor.

Monaco - Beşiktaş
Saat: 22:45 - 23:45 (60 dakika) c
Tür: Spor
Özet: UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. hafta karşılaşması...

Payitaht Abdülhamid
Saat: 23:45 - 03:00 (195 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Osmanlı İmparatorluğu'nun var olma mücadelesi verdiği dönemde tahta çıkan Sultan Abdülhamid'in öyküsü...

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Etiketler: trt yayın akışı
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