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    16 yaşında sürücü otomobili dereye uçurdu: 2 ölü, 3 yaralı

    Muhammet KAÇAR / RİZE, (DHA)
    23 Ağustos 2017 - 15:17Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 15:17

    Rize'de E.K. (16), ailesinden habersiz aldığı otomobille dereye uçtu. Kazada araçta bulunan Özkan Kut (15) ve Buğrahan Kut (15)öldü, 3 kişi yaralandı.

    Kaza dün gece saatlerinde meydana geldi. E.K. ailesinden habersiz aldığı park halindeki 53 DL 507 plakalı otomobile yakınlarını da bindirerek gezmeye çıktı. Kontrolden çıkan araç Pazarköy Deresine uçtu. Bölgeye ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada Özkan Kut olay yerinde, Buğrahan Kut ise kaldırıldığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. Hurdaya dönen araçta sürücü E.K. ile Ceyhun Kut (16), Yunus Emre Kut (13) yaralandı. Hastüanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    Soruşturma sürüyor.

    Etiketler: rize , Özkan Kut , Buğrahan Kut
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