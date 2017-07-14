Erdoğan’ın darbe gecesi kritik anları

15 TEMMUZ darbe girişiminin olduğu gece tüm Türkiye’de sıcak saatler yaşanırken gözler, ailesiyle birlikte Marmaris’te olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çevrilmişti. Darbenin bastırılmasında kritik önem taşıyan saatlerde Erdoğan, FaceTime üzerinden CNN Türk’e bağlanarak halkı, darbecilere karşı meydanlara davet etti. 6 dakikalık bu tarihi çağrı, darbenin bastırılmasında en kritik anlardan biri oldu.



PANİK HAVASINI YATIŞTIRDI



Erdoğan, birinci yılını dolduran darbe girişiminin olduğu gün ailesiyle birlikte Marmaris’te bulunuyordu. Cumhurbaşkanı, saniyelerin bile çok önemli olduğu o gün, darbe girişimi haberini kendisini 21.30’da telefonla arayan eniştesi Ziya İlgen’den almıştı. Erdoğan ailesi, bu şok bilgiyi, güvenlik kaynaklarından doğrulattığında tatilini geçirdiği Grand Yazıcı Otel’de kısa süreli bir panik havası yaşandı. O anlarda Erdoğan’ın en yakınında sadece eşi Emine Erdoğan, çocukları, torunları ve damadı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak vardı. Erdoğan, kendisine gelen bu kritik bilgiyi ilk önce ailesiyle paylaştı. Ve o dakikalardan sonra hem Erdoğan ailesi hem de tüm Türkiye için kritik anlar başladı. Erdoğan, tüm soğukkanlılığıyla darbecilerin planının bozulması için atılması gereken adımları kararlaştırdı.



ADIM ADIM YÖNETTİ



Cumhurbaşkanı, güvendiği isimlerle gece boyunca adım adım halkla birlikte uygulanacak darbeyi püskürtme planını uygulamaya başladı. Darbeciler gece saat 22.00 sularında hain planlarını uygulamaya koyarken, Erdoğan’ın bulunduğu otelin önünde de darbeye karşı çıkan halk, toplanmaya başlamıştı. Oteldeyken darbecilerin yaptığı hain planlar kestirilemediğinden Erdoğan ve ailesini korumak için farklı ihtimaller değerlendirildi. Bu sıcak saatlerde Erdoğan’ın Ankara yerine İstanbul’a götürülmesine karar verildi. Bu bilgi birkaç kişi dışında kimseyle paylaşılmadı. Erdoğan, Marmaris’ten İstanbul’a inene kadar kritik telefon görüşmeleri yaparak nefeslerin tutulduğu süreci adım adım yönetti.



FACETIME’DEN 6 DAKİKA



Çalışmalarını tam bir gizlilik içinde yürüten Cumhurbaşkanı, planlamalar tamamlandıktan sonra ilk açıklamasını otelin önünde yerel gazetecilere yaptı. Erdoğan’ın en kritik açıklaması ise CNN Türk’te yaptığı FaceTime bağlantısıydı. FaceTime üzerinden Hande Fırat’a bağlanan Erdoğan, darbe girişiminin püskürtülmesinde kritik önemi bulunan 6 dakikalık açıklamasında, halkı meydanlara çıkmaya davet etti. Erdoğan, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın cep telefonundan yaptığı yayında, “Meydanı onlara bırakamayız. Yaptıkları işgali kısa zamanda ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. Kararlılığımızı kimsenin test etmeye gücü yetmeyecektir. Milletime de bir çağrı yapıyorum o da şudur: Milletimizi illerimizin meydanlarına, havalimanlarına davet ediyorum. Milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunlar, o azınlık grubu, tanklarıyla, toplarıyla gelsinler ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Ben de Başkomutan olarak meydana geliyorum” dedi.





SOKAKLARA AKIN BAŞLADI



Erdoğan’ın “sokaklara çıkın” çağrısı yaptığı halk, Türkiye’nin dört bir yanında adeta meydanlara akın etti. Erdoğan’ın bu çağrısı darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması için en büyük kırılma noktalarından birisi oldu. Türkiye genelinde uçakların alçak uçuşa başladığı zamanlarda Erdoğan ailesi saat 00.15’te ülkenin o geceden sonra adını sıkça duyduğu Grand Yazıcı Otel’den ışıkları kapatılan helikopterle tahliye edildi. Halkın sokaklara inmesi herkese rahat nefes aldırsa da saatler ilerledikçe oteldeki karmaşa daha da arttı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Erdoğan’ın önce helikopterle Dalaman Havalimanı’na, ardından TC-ATA uçağıyla İstanbul Atatürk Havalimanı’na götürülmesi planlandı. Ancak bulanık havada hala herkesin kafasında soru işaretleri vardı. F-16’ları ve helikopterleri kullanan darbeci askerlere karşı havada nasıl bir strateji izleneceği tam bir muammaydı.

DARBECİLER OTELİ BASTI



Filmleri aratmayan soluk soluğa saniyelerin yaşandığı Marmaris’te Erdoğan’ın yakınındaki bazı isimler bile o anlarda nereye gittiklerinden habersizdi. Erdoğan ailesinin otelden tahliyesinden tam 45 dakika sonra saat 01.00 sularında, hiç kimsenin tahmin edemeyeceği en kötü senaryo gerçekleşti. Darbeci askerler, hem havadan hem karadan oteli kuşatma altına aldı. Baskın anında otelde kalanlar korku ve endişeyi bir arada yaşarken darbeciler, Erdoğan ailesinin kaldığı yeri arıyordu. Otele baskın düzenleyen özel eğitimli askerler, tüm bölgeyi abluka altına aldı. 3 helikopterle otele indirilen 40 asker, ilk olarak Erdoğan’ın koruması Mehmet Çetin’in kaldığı odaya yöneldi. Darbeciler, Çetin’den Erdoğan’ın yerini açıklamasını istedi. Bu sırada istedikleri bilgiyi alamayan darbeci askerlerle Erdoğan’ın korumaları arasında yoğun bir çatışma başladı.



İKİ UÇAK BEKLETİLDİ



Oysa Erdoğan, hızlı hareket ederek çoktan darbecilerin bastığı otelden kurtulmuş, Dalaman Havalimanı’na ulaşmıştı. Şimdi sıra, havada Cumhurbaşkanının güvenliğinin nasıl sağlanacağına gelmişti. Farklı senaryoların ele alınırken THY’den Dalaman Havalimanı’nda 2 uçağın daha hazır bekletmesi istendi. Erdoğan’ı İstanbul’a götürecek olan TC-ATA, darbecileri şaşırtmak amacıyla yolcu uçaklarına verilen “THY 8456” kodunu kullandı. Herkes neler olacağını merak ederken, Erdoğan’ın uçağı İstanbul’a gitmek üzere saat 01.43’te Dalaman’dan havalandı. Erdoğan’ın uçağının belli olmaması için diğer iki yolcu uçağı da peş peşe Dalaman’dan ayrıldı. TC-ATA, rotası boyunca tüm radarlarda THY yolcu uçağı olarak göründü.



GECENİN KRİTİK SAATLERİ



Tüm Türkiye nefesini tutarken Atatürk Havalimanı’nda tüm güvenlik tedbirleri alınmış, halk “demokrasi nöbetine” başlamıştı. Erdoğan ailesi, tüm Türkiye’nin darbecilere karşı tek ses olduğu sabaha karşı saat 03.00’de sağ salim Atatürk Havalimanı’na indi. Cumhurbaşkanı, hemen havalimanının VIP Salonu’nu koordinasyon merkezine çevirerek, darbe girişimiyle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve İçişleri Bakanı Efkan Ala’dan son duruma ilişkin bilgiler alarak neler yapılması gerektiğine dair talimatlar verdi. Cumhurbaşkanı, halkın darbecileri büyük oranda püskürttüğü sabah saat 04.00 sularında ise Atatürk Havalimanı önünde bekleyen binlerce vatandaşa seslenerek “Sokakları bırakmayın” çağrısını yineledi. Erdoğan, daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Kısıklı’daki konutuna geçti. Böylece Erdoğan’ın darbe haberini aldığı andan Atatürk Havalimanı’ndan ayrıldığı zamana kadar geçen 8 saatte atılan hızlı adımlarla Türkiye, tarihinde hiç yaşamadığı kadar karanlık bir geceyi geride bırakmış, darbecilerin hevesini kursağında bırakmıştı.