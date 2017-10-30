15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

Okulların ne zaman tatil olacağını merak eden vatanadaşların araştırdığı 15 tatil ne zaman sorusu cevap buldu. Yalnızca öğrencilerin değil, velilerin de merakla sorguladığı 15 tatil ne zaman konusu merak konusu oldu. İşte, okullar ne zaman açılacak sorusuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı akademik takviminde yer alan sömestr tarihi

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2017-2018 eğitim öğretim dönemi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 18 Eylül Pazartesi günü ilk ders zili ile başladı. Uyum süreci kapsamında 11 Eylül tarihinde okullara başlayan öğrenciler için ise ikinci hafta başladı.

Takvimde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak.

İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.

2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2017'de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.

DERS SAATLERİ KISALACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Galip Demirel Vilayetler Evi'nde düzenlenen "2017 Valiler Buluşması" programında, eğitim ile ilgili açıklamalarda bulundu. Salondakilere, kendisinden önce programa katılan diğer bakanların ne kadar süre konuştuğunu soran Yılmaz, aldığı cevaplar karşısında şunları söyledi:

"Bir gün Gaziantep'teki bir programda Fatma (Şahin) Hanıma, 'Ne kadar konuşayım?' diye sordum. O da 'bir ders saati kadar' dedi. Bir ders saati 40 dakika, 40 dakikada da bıraktım. Şimdi artık öğrenme süresi hızlandı. Bizim zamanımızda ders saati 50 dakika falandı. Şimdi bu süre giderek azaldı. 20-25 dakika en idealidir diye düşünüyorum."

Bakan Yılmaz, kaliteli eğitimin unsurlarından bir tanesinin derslik başına düşen öğrenci sayısının makul seviyede olması gerektiğine işaret ederek, "İlkokulda da lisede de 70 kişilik sınıflarda okudum. Bizim dönemde ders saati 50 dakika falandı. Dolayısıyla bir öğretmen bir sınıfa girdiğinde her öğrencisine bir dakika ayıramazsa burada kaliteli bir eğitimden bahsedilebilir mi? Dolayısıyla şimdi proje okullarımızda 30 sayısı var. Sınıflarda öğrenci sayısını 30'un altına düşürmek lazım. Bizden önce derslik başına düşen öğrenci sayısı 36'ydı, şimdi bu sayı 24'e düştü" bilgisini verdi.

EN FAZLA DERSLİK AÇIĞI İSTANBUL’DA



Eğitime yaklaşık 300 bin derslik kazandırdıklarını belirten Yılmaz, hizmete açılan dersliklere rağmen 58 bin dersliğe daha ihtiyaç duyulduğunu, bu açığın devlet ve millet işbirliğiyle kapatılabileceğine inandığını dile getirdi. İhtiyaç duyulan derslik sayısının üçte birinin İstanbul'da olduğunu vurgulayan Bakan Yılmaz, İstanbul'un ardından derslik açığı bulunan illerin Ankara ve Şanlıurfa olarak sıralandığını ifade etti. Yılmaz, 2019 sonu kadar iki eğitimi kaldıracaklarını anımsatarak, bu konudaki hazırlıklarının yoğun bir şekilde devam ettiğini açıkladı. Yaklaşık 129 bin 5’inci sınıf öğrencisine yabancı dil eğitimi vermeye başladıklarını vurgulayan Yılmaz, "Öğrenciler haftada 15 saat yabancı dil dersi alacak. Eğer bu başarılı olursa tüm Türkiye'de bunu inşallah yaygınlaştıracağız” diye konuştu.