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    Haberler >Gündem>‘15-16 Temmuz’u aşan uygulama olursa müsaade etmeyiz’

    ‘15-16 Temmuz’u aşan uygulama olursa müsaade etmeyiz’

    ANKARA
    26.12.2017 - 20:34 | Son Güncelleme:

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sivillere dokunulmazlık getiren düzenlemeyle ilgili olarak “15-16 Temmuz tarihi taahhüttür. 15 - 16 Temmuz’u aşan bir uygulama olursa müsaade etmeyiz, gerekli önlemi alırız.” dedi.

    ATV’de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Yazıcı, özetle şunları söyledi: “15 ve 16 Temmuz darbe teşebbüsüyle ilgili olaylara karışmış sivil vatandaşları kapsamaktadır. Doğru olan da budur. Bunu aşan bir uygulama olursa hükümetimiz ona göre gerekli önlemi alır. Ucu açık filleri suç teşkil etmeyecek bir düzenleme olabilir mi? Bunu aşkın veya taşkın bir uygulama pratiği görülürse elbette ki ona müsaade edilmez, müsaade etmemek için de gereken neyse o yapılır, icra edilir. O zaman rehabilite edilir. Yoksa bugün bunu düzeltmeye gerekli kılacak bir pratik, bir olgu yok. Yargı da buna müsaade etmez.”

    Etiketler: gazetehaberleri , hayati yazıcı
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