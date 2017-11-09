14 yaşındaki çocuğun şoke eden ölümü

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, halı sahada futbol oynadığı sırada hayatını kaybetti.

Arkadaşlarıyla halı sahada futbol maçı yapan Göktuğ Recep Kethüda (14) bir anda yere yığıldı.

Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kethüda, Kilimli Semt Polikliniği'ne kaldırıldı.

İlk incelemede kalp krizi geçirdiği belirlenen Kethüda'ya yaklaşık 10 dakika süreyle kalp masajı yapıldı.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kethüda, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.