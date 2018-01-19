'115 hamile çocuk' skandalıyla ilgili İstanbul Valisi'nden açıklama...

Şahin'in yanıtı şöyle:

Bunların her biri idari ve hukuki süreçler. Bu konuyla ilgili hem valiliğimiz hem hastane idaremiz ciddi araştırma yapmışlar. Önümüze çıkan tablo şudur, 15 yaş altı gebeliklerde zaten kanunen bildirmek zorundayız. Onların tamamı bildirilmiş.



15 yaş üstü 18 yaş altı gebeliklerde eğer cebir şiddet ve birtakım başka türlü baskılar söz konusu ise bu tespit edilebilmiş ise bunların bildirimi zorunlu. Diğerleri şikâyete tabi. Yani kovuşturması şikâyete tabi olan konulardan. Bunlarla ilgili de bizim dosyalarımızda tüm evraklar tamamlanmış vaziyette. Biz de ona göre karar vermişiz. Bizim verdiğimiz karar idari karardır. Ve yine yasa gereği bu kararımız hem taraflar yani mağdur ya da şikâyetçi ya da şikâyet edilen tarafından hem de cumhuriyet savcılarımız tarafından bölge idare mahkemelerine tekrar itirazen götürülür ve orada incelenir.

'BİZİM VERDİĞİMİZ KARAR İNCELENİYOR'

Şu anda bizim vermiş olduğumuz karar, bölge idare mahkemesi tarafından inceleniyor. Oradan çıkan neticeye göre hukuki bir nitelik kazanacaktır. Ya bizim kararımız onanacaktır yahut bizim kararımız kaldırılarak yargılamanın önü açılacaktır. Ama dün Cumhuriyet Başsavcılığımız da açıkladı, bu konuyla ilgili savcılığımız resen, bunun memur yargılaması hukukuna tabi olmadığını düşünerek ta ekim ayında konuyla ilgili soruşturma açmış durumda.



Yani devletimiz idaresiyle yargısıyla bir bütündür. Devletimizin en yetkili organı olan yargı zaten harekete geçmiş durumda.



Kamuoyunda şöyle bir algı oluşmasın. “Bunların takibi yapılmıyor, insanlar görevlerini yapmıyor” Hayır, orada dosyalarına baktığınızda arkadaşlar gerçekten gayretle görevlerini yapmaya çalışmalar. Birtakım eksikler yanlışlar var ise ise değerlendirmeleri kendi süreçleri içinde yapılır. Herkes ne kadar sorumluysa, o sorumluluğunun karşılığını görür mutlaka.

O SKANDAL NEDİR?

Türkiye, İstanbul Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 5 aylık süreçte gelen, yaşları 18’in altında 39’u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğunun saptandığını Hürriyet'in 17 Ocak tarihli haberiyle öğrenmişti.

VALİLİK SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ İDDİASI...

Kayıtlara göre, hamile oldukları tespit edilen çocukların 77’si 15 yaşın üstünde. 38 çocuğun ise 15 yaşından önce hamile kaldıkları anlaşıldı. Yasal zorunluluğa rağmen bu kayıtların polise bildirilmediği, savcılığın talebiyle sorumlu başhekim yardımcısı Dr. A. A. ve Sosyal Hizmet Uzmanı N.D. için soruşturma izni istendiği, valiliğin ise 4 Aralık 2017 tarihli yazısıyla iki görevli hakkında bu izni vermediği iddia edildi.

Valiliğin kararının iptali için İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne 2 Ocak'ta başvuran avukat Erkan Akça, çocuk istismarına yönelik vakaların adli makamlara bildirilmesinin zorunlu olduğunu hatırlattı. Durumu savcılığa bildiren hastane görevlisi hakkında inceleme başlatıldığı ve görev yerinin değiştirildiği de öne sürülüyor.