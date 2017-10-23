11 yıl önce işlenen çifte cinayet kördüğüm oldu

Savaştepe'nin Karacalar Mahallesi'ndeki ilkokula giden Büşra Karabacak ile kuzeni Tuğçe Yıldırım, 21 Mart 2006'da öğle arasında evlerinde yemek yedikten sonra yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki okullarına giderken ortadan kayboldu. Okula gitmedikleri anlaşılan kuzenlerin bulunması için jandarma, arama-kurtarma ekipleri ve köylüler her yeri aradı ancak bir sonuç alınamadı. Kuzenlerin 44 gün sonra acı haberi geldi. İki kızın cesedi, evlerine 8 kilometre uzaklıktaki komşu Çamurlu Mahallesi yakınlarındaki bir menfezde, poşete sarılı bulundu.

Olayla ilgili 11 yıl sonra soruşturma derinleştirilirken, bir TV programının cinayeti gündemine alması gözler tekrar Savaştepe'nin Karacalar mahallesine çevrildi. Bir vakıf üniversitesinde yapılan DNA incelemesi sonucu kızların tırnak arasında bulunan DNA örneklerinin şüphelilerle uyum sağladığı kaydedildi. Bunun üzerine S.Y ve A.Y. kardeşler ile Y.E. ve A.Ç. gözaltına alındı. Savaştepe'de mahkemeye çıkan şüpheliler Eylül ayında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önceden de 3 kez inceleme yapan İstanbul Adli Tıp Kurumu'na, tutuklulardan alınan kan örnekleri gönderildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu bir kez daha, 11 yıl önce alınan doku örnekleriyle 4 kişinin kan örneklerinin uyuşmadığını bildirdi. Bunun üzerine şüphelilerin avukatları, tutukluluğa itiraz etti. Tutuklular örneklerin eşleşmemesi üzerine serbest bırakıldı.