11 kilo altını çalan eski çalışan çıktı

8 Ocak 2018 günü, Kuyumcu Mehmet K. şoförü Mehmet A. ile birlikte iki valiz halinde 11 kilogram işlenmiş altını araçlarının bagajına koydu. İşlenmiş altınları başka illerde satmak için Bahçelievler Kuyumcukent'teki dükkanlarından ayrılan kuyumcunun aracının önü kesildi.

Elinde silah olan yüzü maskeli 4 kişi, kuyumcudan aracın kapısını açmasını istedi. Kuyumcunun kapıları açmaması üzerine gaspçılar araca pompalı tüfekle ateş etti. Kapının açılması üzerine şüpheliler aracın bagaj kısmında bulunan iki valiz işlenmiş 11 kilogram altınla birlikte kuyumcu ve şoförüne ait cep telefonlarını alarak kaçtı.

Mehmet K.'nın bilgi vermesi üzerine Gasp Büro Ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin kullandığı aracın izini süren ekipler, içi boşaltılan valizlerin Avcılar’da atıldığını belirledi. Çalışmalarını derinleştiren ekipler gasp yaparken kullanılan siyah renkli aracı Kemerburgaz'a bağlı Pirinç Köyü'nde terk edilmiş olarak buldu.







Köyün girişindeki kamerada köye yakın zamanda sık sık gelen bir taksi tespit edildi. Taksici Can Ş. (30) Şişli’de gözaltına alındı. Taksici ifadesinde, “Köyde yüzleri maskeli 4 kişiyi araca aldım, biraz gittikten sonra gri bir araç geldi, onlar aldı ben tanımıyorum” dedi. Gasp Büro ekipleri, aracın Hasan Tahsin S.'ye ait olduğunu belirledi. Hasan Tahsin S. Sultangazi'de gözaltına aldı.







Araştırmayı yoğunlaştıran Gasp Büro ekipleri, kuyumcunun 2 ay önce bir kişiyi işten çıkardığı bilgisine ulaştı. Yakalanan Hasan Tahsin S. de çalışanın ismini polise verdi. Yapılan tespitler sonucu harekete geçen ekipler gasp olayına karıştığı belirlenen Can Ş. (30), Bilal B. (27) Harun S. (22) Soner G’yi (28) 9 Ocak 2018 günü gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 adet pompalı tüfek, 3 adet tabanca ile birlikte 123 bin TL ele geçirildi.

22 yaşındaki Harun S.'nin Mehmet K.'nın yanında çalıştığı dönemde dükkanın güvenlik kamerasına erişim sağladığı belirlendi. Cep telefonu üzerinden güvenlik kameralarını takip eden Harun S.'nin Mehmet K.'nın altınlarla birlikte kuyumcudan çıktığı anı takip ederek gaspçılara ilettiği saptandı.

Harun S.'nin kuyumcu Mehmet K.'nın yanında çalıştığı için Can Ş., Hasan Tahsin S., Bilal B. ve Soner G. tarafından gasp olayını gerçekleştirmek için baskıya uğradığını iddia ettiği bildirildi. Öte yandan yapılan çalışmalarda Can Ş., Hasan Tahsin S., Bilal B., Soner G.'nin çok sayıda suçtan kayıtları bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.