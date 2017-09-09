11 Eylül milat olsun

İGC Merkezi’ndeki toplantıda konuşan İGC Başkanı, TGF Genel Başkan Yardımcısı Misket Dikmen, Cumhuriyet gazetesinin yazar, yönetici ve çalışanlarının sanık olduğu davanın 11 Eylül Pazartesi günü Silivri’de görüleceğini hatırlatarak, basın özgürlüğünden yana herkesi duruşmaya davet etti. Dikmen, “Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğüne her geçen gün baskı artıyor” dedi. Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ise özetle şunları söyledi: “Biz 11 Eylül’ün milat olmasını bekliyoruz ve umuyoruz. 11 Eylül’de vicdanlar rahatlayacak, adalet yerini bulacak. Beklenen hukuk düzeninin sağlanma umudu yolumuza ışık olacak. 11 Eylül’ü hep beraber umutla bekliyoruz. Lütfen Türkiye’de adaletli günler geri gelsin. Hukuk yine egemen olsun. Tarafsız hukuk hayatımızda rol alsın. Gazetecilikten başka işleri olmayan bu arkadaşlarımızın da bir an önce özgürlüğe kavuşmasını bekliyoruz.”

GAZETECİ BAĞIMSIZDIR

“Gazetecilerin temel amacı haber yapmak ama gazeteciler haber oluyor” diyen ÇGD Genel Başkanı Tevfik Kızgınkaya da “Halkın, haber alma hakkına, toplumun doğru bilgi almasını sağlayan arkadaşlarımıza sahip çıkması gerekir. Gazeteci bağımsızdır. Herkesi 11 Eylül’de meslektaşlarına ve mesleğe sahip çıkmak adına Silivri’ye bekliyoruz” diye konuştu.