100'den fazla hastasını öldürdü! Bazı cesetler Türkiye'de olabilir!

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinde eski hasta bakıcı Niels Högel'in 2000 ile 2005 yılları arasında toplam 106 kişiyi öldürdüğü sanılıyor. Oldenburg kentinde polis ve savcılığın toksikolojik araştırmaların tamamlanmasından sonra yaptığı açıklamaya göre, Niels Högel'in Delmenhorst kentindeki klinikte 68, Oldenburg kentindeki klinikte de 38 kişinin ölümünden sorumlu olduğundan yola çıkılıyor.

Bugün 40 yaşında olan Niels Högel, 2015 yılında altı suçtan hüküm giymiş ve müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Suçlarının ağırlığı nedeniyle, bazı müebbet hapis cezasına mahkum edilenlerdeki gibi 15 yıl sonra tahliye edilmesi imkansız olan Niels Högel’in şimdi yeni tespit edilen ölüm vakaları ile ilgili 2018 başında tekrar mahkemeye çıkarılması öngörülüyor.

DW Türkçe’nin haberine göre, Niels Högel’in hastalara aşırı doz kalp ilacı vererek kalp krizi geçirmelerini veya geçici şuur kaybına uğramalarını sağladığı, ardından ise iş arkadaşlarında bir kahraman imajı yaratmak için bu hastaları yeniden hayata döndürmeye çalıştığı saptanmıştı. Ancak hasta bakıcının reanimasyonu her zaman olumlu sonuç vermediği için birçok hasta hayatını kaybetmişti.

BAZI KURBANLAR TÜRKİYE'DE GÖMÜLÜ OLABİLİR

Yetkililer soruşturma kapsamında delil bulabilmek amacıyla bölgede 67 mezarlıktan toplam 134 cesedi inceledi. Ayrıca Türkiye'deki adli makamlardan da destek istendiği, zira bazı olası kurbanların Türkiye'de defnedilmiş olduğu ve incelenmesi gerektiği bildiriliyor. Oldenburg Emniyet Müdürü Johann Kühme, ölülerin mezardan çıkarılarak incelenmesinin yetkililer için de zor bir görev olduğunu belirtti ve bu esnada mezarlıklarda yetkililere ve kurban yakınlarına destek olan din görevlilerine özellikle teşekkür etti.