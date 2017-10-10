10 saatte 8 milyon kişi izledi

Fragman yayımlanır yayımlanmaz serinin hayranları tarafından sosyal medya üzerinden tahminler ve tartışmalar başladı bile. Filmin merakla beklenen fragmanında 8’inci bölümde neler olacağına dair önemli ipuçları barındırıyor.

Dikkat çeken anlar arasında, filmin çekimleri sona erdikten kısa süre önce hayata veda eden Carrie Fisher’ın canlandırdığı Prenses Leia ve Kylo Ren’in yüzleşmesi, Süper Lider Snake’in Rey’e işkence etmesi ve Rian Johnson’un seriye yeni ilave ettiği ve adını Porg olarak açıkladıkları yeni yaratık görülüyor.

SAHNELER TARTIŞILIYOR

Fragmanın önemli anlarından biri de Rey’in Jedi ustası Skywalker’dan eğitim aldığı sahnede yer alıyor. Luk Skywalker: “Bu ham gücü daha önce sadece bir kez gördüm” diyor ve ekliyor: “... ve o anda beni yeterince korkuttu, şimdi yine karşımda.” Ayrıca fragmanın sonunda Kylo Ren ile Rey’in yüzleşmesi de yeni teorilere gebe. Kylo Ren’in Rey’e elini uzatmasıyla “Bana bu konudaki yerimi gösterecek birine ihtiyacım var” demesi, bu anın Rey’in karanlık tarafa geçişini mi yoksa Han Solo’nun katili için bir kurtuluş mu olduğuna işaret ettiği konusunda tartışmalar var...

Filmde, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels ve Gwendoline Christie rol alırken kötü adamlardan birini oynayacak olan Kelly Marie Tran, Laura Dern ve Benicio Del Toro da seriye dahil olan isimler...