1 Ocak resmi tatil mi? PTT ve kargolar açık olacak mı?

Yılbaşı planları günler önce başladı. Yılbaşını tatil fırsatına çevirmek isteyen çalışanlar, 1 Ocak 2018 tarihinin resmi tatil ilan edilip edilmediğini araştırıyor. Geçtiğimiz senelerde hafta sonuna denk gelen yılbaşı nedeniyle resmi tatil ilan edilmemişti. Peki bu yıl 1 Ocak resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün?

Bu yıl 1 Ocak pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle tatil planı yapanlar için fırsat doğdu. Okullar kapanacak ve tüm kamu daireleri resmi izinli olacak. Yani toplamda 3 gün izin yapılmış olacak.



PTT VE KARGOLAR AÇIK MI?



Kanunla belirlenen esaslara göre resmi tatil günlerinden olan yılbaşı tatilinde bütün resmi kurumlar (okul, hastane, ptt, sgk, üniversite ve bankalar) kapalı olacaktır. Hastanelerin acil bölümleri dışında resmi kurumlarda sadece nöbetçi bırakılmaktadır.