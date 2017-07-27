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    1 Ağustos'tan itibaren bu oyunlar bedava oluyor!

    Hürriyet Haber
    27 Temmuz 2017 - 08:21Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 08:21

    Microsoft da bugün yaptığı açıklamayla birlikte Xbox Live Gold üzerinde Ağustos ayında üyelere ücretsiz olarak sunulacak yapımların listesini duyurdu.

    Microsoft her ay sonunda olduğu gibi bu ay da Ağustos'ta ücretsiz olarak Xbox Live Gold üyelerine sunulacak oyunları yayımladığı video ile duyurdu. Açıklanan oyunlar ise Xbox One sahiplerini pek de sevindirmeyeceğe benziyor.

    Microsoft'un açıkladığı listeye göre Xbox One Sahipleri Ağustos ayında Slime Rancher ve Trials Fusion adlı yapımları ücretsiz olarak edinip oynayabilecek. Slime Rancher, 1-31 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz olarak oynanabilecekken, Trials Fusion ise 16 Ağustos ile 15 Eylül tarihleri arasında ücretsiz olacak.

    Xbox 360 sahipleri ise Xbox Live Gold üyesi oldukları takdirde Red Faction: Armageddon adlı yapımı yine 1-31 Ağustos tarihleri arasında deneyimleme fırsatı bulacak. Xbox 360 sahiplerinin ücretsiz edinebileceği ikinci oyun ise 16 Ağustos - 15 Eylül arasında ücretsiz olacak olan Bayonetta. (shiftdelete.net)

    Etiketler: xbox one , oyun , oyun konsolu , xbox live gold
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