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Zenofobi ne demek?

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Zenofobi ne demek

Zenofobi, değişik olanın tehlikeli olduğu düşüncesine dayanmaktadır. Zenofobinin altında hem korku hem de nefret yatar. Irkçılık da bazen zenofobinin uç bir türü olarak nitelendirilmektedir. Bilimkurguda dünya-dışı varlıklardan korkma anlamına da gelir. Peki, zenofobi tam olarak ne demek?

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Zenofobi, yabancı korkusu-nefreti anlamında olup, Yunanca ξένος (xenos,yabancı) ve φόβος (phobos,korku) kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Zenofobi, kişinin yabancılardan ya da bir şekilde kendisinden farklı olan insanlardan korkması ve nefret etmesi olarak açıklanıyor.

Amerikan Psikiyatri Birliğinin "Akıl Hastalıklarının Teşhisi ve İstatistikleri Elkitabı"na göre bu fobi, fobinin nesnesiyle karşı karşıya kalan hastanın aşırı bir kuruntuya kapılmasına yol açar.

Zenofobi nedenleri

Zenofobinin oluşmasında;. devletlerin etnik politikalarından ötürü yabancı kültürlere karşı mesafe, geçmişte yabancı ya da göçmenlerle yaşanan kötü tecrübeler, kültürel farklılığın gözardı edilmesi gibi nedenler gösterilebilir. 

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