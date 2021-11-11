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Yunus Güner kimdir? İşte hayatını kaybeden oyuncu Yunus Güner'in biyografisi

#Yunus Güner#Yunus Güner Kimdir
Yunus Güner kimdir İşte hayatını kaybeden oyuncu Yunus Günerin biyografisi

'Sonradan Görmeler', 'Bütün Çocuklarım' ve 'Dudaktan Kalbe' gibi projelerde rol alan Yunus Güner, 49 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi ise sanatçı Süha Uygur, duyurdu. Bu gelişmenin ardından, Yunus Güner'in kim olduğu ve mesleki kariyeri merak konusu oldu. Peki, Yunus Güner kimdir?

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"Dudaktan Kalbe" dizisinde "Namık" karakteri ile hafızalara kazınan Yunus Güner, Cihangir'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 49 yaşında hayatını kaybetti. Yetenekli oyunucu kariyeri boyunca pek çok yapımda görev almıştı. İşte, Yunus Güner'in biyografisi...

YUNUS GÜNER KİMDİR?

Yunus Güner 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Konservatuvarı bitirdikten sonra birkaç dizide rol alan oyuncu, sonra dört sezon Tiyatro İstanbul'da çalıştı.

'Sonradan Görmeler', 'Bütün Çocuklarım' ve 'Dudaktan Kalbe'de rol alan oyuncu son olarak "Evli ve Öfkeli" adlı yapımın kadrosunda yer aldı.

11 Kasım 2021 tarihinde Beyoğlu'ndan bulunan evinde kalp krizi geçirerek hayata veda etti.

Yunus Güner, 'Dudaktan Kalbe' adlı uyarlama dizide 'Namık' karakteri ile geniş kitlelerce tanınmıştı.

 

 

 

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