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Yeşil Pasaport için gerekli evraklar nelerdir?

#Yeşil Pasaport#Hususi Pasaport Başvuru Belgeleri#Yeşil Pasaport Belgeleri
Yeşil Pasaport için gerekli evraklar nelerdir

Yeşil pasaport almak için gerekli evraklar, bu pasaport türüne sahip olmak isteyen vatandaşlarca araştırılıyor. Hususi pasaport olarak da adlandırılan yeşil pasaport, devlet adına çalışan memurlara ve belirli şartları taşıdıkları sürece bu memurların ailelerine, 5 yıllık süre ile verilmektedir. Peki, yeşil pasaport için gerekli evraklar nelerdir? İşte, o konu hakkında bazı detaylar

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Yeşil pasaport, TBMM eski üyeleri ve eski bakanlara, Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan ya da emekli olmuş memur ve diğer kamu görevlilerine, Büyükşehir il ve ilçe başkanlarına (görev süreleri boyunca), Birinci dereceden emekli olan eski belediye başkanlarına, Devlet sporcularına, Belirli şartlara tabi olmak üzere Özelleştirilen Türk Telekom, T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarına, 2017’de çıkan “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar” isimli yasa gereğince belirli ihracat oranlarını geçmiş iş adamlarına, Yeşil pasaport alma hakkı bulunan kişilerin 25 yaşını aşmamış çocuklarına ve eşine verilebilmektedir.

Yeşil pasaport (Hususi Damgalı Pasaport) için gerekli belgeler:

  • T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi,
  • Son 6 ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
  • Çalışan kamu görevlileri, ihracatçılar ve avukatlar ve vakıf yüksekögretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri için hususi damgalı pasaport talep formu (Pasaport talep formlarına bu adresten ulaşabilirsiniz)
  • Emeklilik veya çekilme nedenleri ile görevinden ayrılanlar için bir defaya mahsus kadro durumunu gösterir elektronik veya ıslak imzalı resmi yazı (Bu belge son görev yapılan kurumdan alınır)
  • Birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanları için; SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığından alınan durum gösterir resmi yazı,
  • Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname (Ergin olmayan ve kısıtlıların pasaport alabilmeleri için, yasal temsilcileri tarafından noterler ve dış temsilciliklere düzenlettirilen belge)
  • Ebeveynlerinin hakkından dolayı hususi damgalı pasaport alacak çocuklar için; “Öğrenci Belgesi” (Sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir. Ayrıca ergin olmayan çocukların öğrenci olmamaları halinde 18 yaşına kadar hususi damgalı pasaport verilir.)
    Ebeveynlerinin hakkından dolayı hususi damgalı pasaport alacak engelli ergin çocuklar için “Sağlık Kurulu Raporu”
  • Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)
    Başvuru öncesinde pasaport defter bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir. Hususi damgalı pasaportlar harçtan muaftır.)
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#Yeşil Pasaport#Hususi Pasaport Başvuru Belgeleri#Yeşil Pasaport Belgeleri

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