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Taha Duymaz gözyaşları içinde anlattı: Bıçaklı saldırıya uğradım

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Taha Duymaz gözyaşları içinde anlattı: Bıçaklı saldırıya uğradım

Yemek tarifi videolarıyla tanınan Instagram fenomeni Taha Duymaz, çektiği videoyla bıçaklı saldırıya uğradığını açıkladı. Gözyaşlarını tutamayan Taha Duymaz, “Yıllardır susayım diyorum ama ben artık kaldıramıyorum. Ne zaman dışarı çıksam birileri bana sataşıyor, bıçak çekiyor.” Sözleriyle isyan etti.

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Evinde çektiği yemek videoları ile adını geniş kitlelere duyuran Taha Duymaz, yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğradığını söyledi. Zaman zaman konuşurken gözyaşlarını tutamayan Duymaz;  

"Arkadaşlar merhaba, şu anda çok kötüyüm, çok sinirliyim. Kusura bakmayın video çektiğim için ama artık bir yerden başlamam gerektiğini düşünüyorum. Az önce yolda yürüyordum. Resmen bıçaklı saldırıya uğradım. Resmen bıçak çektiler bana. Bir değil, iki değil, üç değil. Siz benden ne istiyorsunuz gerçekten artık anlamıyorum. Her attığım adımda biri laf atıyor, biri şunu yapıyor, bunu yapıyor. Benim kime ne zararım var biri söylesin. Yıllardır susayım diyorum ama ben artık kaldıramıyorum. Ne zaman dışarı çıksam birileri bana sataşıyor, bıçak çekiyor. Ben artık çok yoruldum. Ben ailesine bakmaya çalışan bir gencim. Hiçbirinize bir zararım yok. Benim neler çektiğimi hiç kimse bilmiyor. Ben herkesten saklıyorum. Ama artık burama kadar geldi." ifadelerini kullandı. 

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