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Nursel Ergin kimdir, kaç yaşında, nereli? Gelinim Mutfakta'nın bu hafta sunucusu Nursel Ergin oldu!

#Nursel Ergin#Gelinim Mutfakta#Nursel Ergin Kimdir
Nursel Ergin kimdir, kaç yaşında, nereli Gelinim Mutfaktanın bu hafta sunucusu Nursel Ergin oldu

Her hafta başka bir ünlü ismin sunduğu Gelinim Mutfakta'da bu hafta sürpriz bir isim sunucu oluyor. Ekranların sevilen yüzü Nursel Ergin, sempatik tavırlarıyla bu hafta cuma gününe kadar Gelinim Mutfakta'da gelin ve kayınvalidelerle birlikte ekran başındakilere renkli dakikalar yaşatacak. Gelinim Mutfakta sunuculuğuyla birlikte hayatı da merak konusu olan Nursel Ergin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte güzel sunucu Nursel Ergin hakkında merak edilenler...

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Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta'da yıldız yağmuru devam ediyor. Her hafta bir ünlünün sunduğu Gelinim Mutfakta'da haftanın sunucusu Nursel Ergin oldu. Daha önce de yemek programlarında sunuculuk deneyimi yaşayan Nursel Ergin'in hayatı izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Nursel Ergin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin hakkında merak edilenler...

NURSEL ERGİN KİMDİR?

Adını ilk 'Var mısın yok musun?' programıyla duyuran Nursel Ergin, İstanbul'da 30 Temmuz 1980'de doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var.

Yarışmanın ardından TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat veren Nursel Ergin, ardından Kanal D ekranında Mutfağım adlı Yemek programıyla farklı kültürlerin yemeklerini izleyiciyle buluştu. 37 yaşındaki Nursel Ergin, 2015 yılında Show tv ekranına transfer olup ve Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi. Çok genç yaşta yaptığı evliliğini yıllar önce sonlandıran Nursel Ergin, 2017 yılında medya sektöründe faaliyet gösteren Murat Akyer ile hayatını birleştirmişti.

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