Mercan ne demek? Mercan isminin anlamı

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Mercan kelimesi Arapça kökenlidir. Mercan hem kız çocukları hem de erkek çocukları için kullanılmaktadır. Mercan hem bir balık hem de değerli bir taşın ismidir.

TDK Mercan ile ilgili şu tanımlamayı yapıyor:

- Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker iskeletli hayvan, mercan balığı (Corallium rubrum)



- Bu hayvanın iskeletinden elde edilen ve süs eşyaları yapımında kullanılan madde



- Bu maddeden yapılmış



- İzmaritgillerden, Atlantik Okyanusu, Akdeniz ve Karadeniz'de bulunan, açık kırmızı renkte, eti beğenilen bir balık, mercan balığı (Pagrus pagrus)



MERCAN BALIĞI



Mercan, tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker iskeletli bir balık çeşididir.



MERCAN TAŞI



Mercan, ayrıca doğada bulunan değerli taşlardan biridir. Mercan taşı doğada kendiliğinden çıkan çok değerli bir taştır. Değerli olmasından dolayı dünyada yoğun bir şekilde değerlendirilmektedir. Ayrıca sağladığı faydalardan dolayı sıklıkla kullanılmaktadır. Özel olarak işlenmesinden sonra oldukça hoş bir görünüme kavuşur.