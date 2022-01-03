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Eren Bülbül kimdir? Adına yapılan film sonrası biyografisi merak edildi

#Eren Bülbül#Eren Bülbül Kimdir
Eren Bülbül kimdir Adına yapılan film sonrası biyografisi merak edildi

Eren Bülbül, adına yapılan film sonrası biyografisi ile araştırılan isim olmaya başladı. Film, Trabzon Maçka'da teröristlerle yapılan çatışma sırasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül ile astsubay Ferhat Gedik'in hikâyesini anlatıyor. Filmde Eren Bülbül'e Rahman Beşel hayat veriyor. İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel ve Alayça Öztürk Gidişoğlu'nun başrollerinde yer aldığı filmin kadrosunda Emir Çiçek, Mutlunur Lafçı, Atay Yıldız, Ahmet Eren Taşdelen ve Abdülkadir Ömür yer alıyor. İşte, Eren Bülbül hakkında bazı bilgiler

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Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül’ün öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak 2022'de vizyona girdi. TRT ortak yapımı 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminin çekimleri Hatay ve Trabzon başta olmak üzere 9 ilde gerçekleştirildi. Peki, Eren Bülbül kimdir? 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin oyuncuları kimler?

EREN BÜLBÜL KİMDİR?

Hasan ve Ayşe Bülbül çiftinin çocuğu olan Eren Bülbül 1 Ocak 2002'de dünyaya geldi. Köprüyanı İlkokulu ve Çatak İlköğretim Okulundaki eğitimini tamamladıktan sonra Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesine devam etti. Baba Hasan Bülbül 2016 yılında vefat edince bahçe işlerinde çalıştı ve ailesinin geçimine katkı sağladı. 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan çatışmada yaralanan Eren, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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