Emir Sarıgül kimdir, kaç yaşında, nereli? Emir Sarıgül hakkında merak edilenler

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Buket Aydın'la çalkantılı bir ilişki yürüten ve geçtiğimiz aylarda ilişkilerini noktalayan Emir Sarıgül, şimdilerde ise Sibel Can ile birlikte fotoğraflandı. Bu gelişmenin ardından hayatı merak konusu olan Emir Sarıgül kimdir? İşte Emir Sarıgül hakkında bilgiler...

EMİR SARIGÜL KİMDİR?

Emir Sarıgül, 1981 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Nişantaşı Fevziye Mektepleri Vakfı, Nişantaşı Özel Işık Lisesi’nde bitirdi. Ardından İstanbul Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nü tamamladı. Tahsili için Londra’ya giderek “American Intercontinental University”de master eğitimi yaptı. İnşaat sektöründe tanınan Sarıgül, Mustafa Sarıgül’ün ilk evliliğinden oğludur.

2007 yılında Maritza İnşaat'ı kurdu. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmekte olan Sarıgül, iki dönem de Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

Emir Sarıgül, 2019 yılında eşi Fatoş Altınbaş'tan boşandı. Sık sık özel hayatıyla gündeme gelen Emir Sarıgül, Buket Aydın'dan sonra şimdi ise Sibel Can ile anılıyor.