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Buket Dereoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Buket Dereoğlu'nun son hali

#Buket Dereoğlu#Buket Dereoğlu Kimdir#Buket Dereoğlu'nun Son Hali
Buket Dereoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli Buket Dereoğlunun son hali

Sempatik tavırları ve başarılı oyunculuğuyla tanınan Buket Dereoğlu, aynı zamanda güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Zaman zaman magazin yorumlarıyla da gündemde yer alan Buket Dereoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki Buket Dereoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Buket Dereoğlu'nun son hali...

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Fenomen dizi 'Bizimkiler' ile oyunculuğa adım atan Buket Dereoğlu son hali merak ediliyor. Son olarak 2015 yılında yayınlanan 'Sen Benimsim' dizisinde 'Nevin' karakterine hayat veren Buket Dereoğlu'nun kim olduğunu merak eden takipçileri bu konuda internette araştırma yapıyor. İşte, Buket Dereoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının yanıtları...

Buket Dereoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli Buket Dereoğlunun son hali

BUKET DEREOĞLU KİMDİR?

Tam adı Selin Buket Dereoğlu olan sanatçı 1970 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İzmir kökenli bir ailenin kızı olan Buket Dereoğlu'nın annesi İdil Yazgan ve babası, Dereoğlu henüz üç yaşındayken boşanmıştır. Ünlü sanatçı aynı zamanda ünlü oyuncu Ercan Yazgan'ın da manevi kızıdır.

Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar Tiyatro oyunculuk Bölümünden mezun olan Buket Dereoğlu, oyunculuğa annesinin tiyatrosu olan "İdil Abla Çocuk Tiyatrosu"nda başladı. Daha sonra Dormenler Tiyatrosu, Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatrosu, Ercan Yazgan- Bülent Kayabaş Tiyatrosu", TİM, "Tiyatro Portakal" gibi tiyatro gruplarında sahne aldı.

1989 yılında başlayan 13 yıl devam eden "Bizimkiler" dizisinde Erdal Özyağcılar, Ercan Yazgan, Aykut Oray, Savaş Dinçel, Zihni Göktay, Meral Çetinkaya gibi birbirinden usta oyuncularla birlikte rol almıştır. 90'lı yıllarda Bizimkiler'in yanı sıra, Cümbüş Sokak, Sarı Gacı, ve Tatlı Kaçıklar dizilerinde de rol almıştır. 2012 yılında ise "Eve Düşen Yıldırım" dizisinde rol almıştır. Sevilen oyuncu son olarak, 2015 yılında "Sen Benimsin" adlı dizide rol almıştır.

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