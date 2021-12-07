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Aktif karbon nedir, ne işe yarar?

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Aktif karbon nedir, ne işe yarar

Aktif karbon, popüler maddeler arasında yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Makyaj malzemeleri, temizlik ürünleri ve hatta gıdalarda yer alan aktif karbon, özellikle dişleri beyazlatma özelliği nedeniyle tercih ediliyor. Peki, aktif karbon nedir? Aktif karbon nasıl kullanılır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Kimyasal olarak, siyah karbon, ince parçacıklı maddenin bir bileşenidir. Siyah karbon, birkaç bağlı formda saf karbondan oluşur. Fosil yakıtların, biyoyakıtın ve biyokütlenin eksik yanması sonucu oluşur ve hem antropojenik hem de doğal olarak oluşan kurumlarda yayılır. Odun, kömür, hindistancevizi gibi maddelerin çeşitli işlemlerden geçirilmesiyle elde edilir.

AKTİF KARBON NASIL KULLANILIR?

Aktif kömür yaygın olarak bilenen adıyla aktif kömür, son birkaç yıldır hayatımızda yer edinmeye başladı. 

Temizlik ürünlerinde iki kat fayda sağlıyor

Emici özelliğinin oldukça yüksek olması nedeniyle normal bir temizlik ürününe göre iki kat daha fazla hijyen sağlıyor. Bu nedenle temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin içeriğinde sıkça yer veriliyor.

Gözenekleri ve sivilcileri yok ediyor

Gözenekleri temizliyor ve siyah noktaların yok edilmesinde kalıcı bir rol oynuyor.

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Gıda sektöründe de popüler

Uzmanlar tarafından zararsız olduğu belirtilen aktif karbon, gıda sektöründe de yer edinmeye başladı.0 Simsiyah bir dondurma, krep, limonata ve hatta siyah hamburgerlere sosyal medyada sıklıkla rastlamak mümkün.

Saçların dökülmesini engelliyor

Aktif karbonun saçları güçlendirdiği ve dökülmeleri önlediği de söylemler arasında. Özellikle dişlerdeki plak ve lekeleri temizlerken ağzımızın PH dengesini ayarlıyor.

Düzenleyici etkiye sahip

Vücutta kötü kolestrolü düşürüyor, safra asidini düzenliyor ve böylece emilimini önlüyor.

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