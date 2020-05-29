Koronavirüs salgınında 3D yazıcıların önemi anlaşıldı

HP, 28 Mayıs Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında faaliyet gösterdiği alanlara dair birçok önemli açıklamada bulundu. HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman, HP 3D Yazıcı MEMA (Orta Doğu, Akdeniz ve Afrika) Kanal Müdürü Emre Feyizoğlu ve HP'nin 3D baskı alanındaki iş ortağı Poligon Mühendislik'in Kurucu Ortağı Okan Nahit'in katıldığı toplantıda 3D yazıcıların COVID-19 sürecinde oynadığı rol, sürecin bilgisayar ve yazıcı sektörüne etkileri ve değişen tüketici alışkanlıkları değerlendirildi.



IDC'nin son verilerine göre HP'nin bilgisayar ve yazıcı pazarındaki liderliğini sürdürdüğünü açıklayan HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman teknoloji sektöründeki en son trendleri de ele aldı.



HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman, konuyla ilgili şunları söyledi: “IDC'nin verilerine göre 2020 yılının ilk çeyreğini PC pazarında yüzde 25,1, yazıcı pazarında ise yüzde 42 payla lider olarak tamamladık. Pandemi süreci son birkaç yıldır konuştuğumuz dijital dönüşüm ve mobilitenin bir zorunluluk olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu süreçte değişen, gelişen ve farklılaşan tüketici taleplerini her zaman ön planda tutarak ve kendimizi geliştirerek çözümler üretiyoruz."



HP'nin 3D yazıcı alanında attığı önemli adımları ve sektörü nasıl ileriye taşıdıklarını detaylı bir şekilde aktaran HP 3D Yazıcı MEMA Kanal Müdürü Emre Feyizoğlu, salgınla mücadelede küresel çapta 2,3 milyondan fazla 3D basılmış parça üretildiğini açıkladı.



Feyizoğlu, “HP olarak 2015 yılında başlayan 3D yolculuğumuz, geliştirdiğimiz teknolojilerle önemli bir ivme yakaladı. Hammaddelerde yaşanan gelişmeler sayesinde artık bu teknolojiyi, prototip üretmenin ötesine geçerek ürünün tamamını oluşturmak için kullanabiliyoruz. 3D yazıcılar, plastik ve metal üretim yapan her türlü firmanın işlerini kolaylaştırdığı için havacılıktan, otomotiv sektörüne hatta protezlere kadar birçok alanda fark yaratıyor. Ayrıca emisyon ve atık materyal gibi geleneksel üretimin olumsuz yanları yer almadığı için doğa için sürdürülebilir bir süreç sunuyor. 3D yazıcılar, önümüzdeki yılların en önemli büyüme stratejileri arasında yer alıyor.” dedi.



3D basılan parçalar COVID-19 salgınına karşı ön saflarda yer aldı



HP'nin 3D baskı alanında çözüm ortağı olan Poligon Mühendislik'in Kurucu Ortağı Okan Nahit ise 3D baskı teknolojisinin kurumlara sağladığı maliyet avantajını, COVID-19 salgını ile mücadele sürecinde 3D baskı teknolojisi ile yapılan çalışmaları aktardı.



