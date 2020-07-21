Huawei Matebook X Pro satışa sunuldu! İşte özellikleri ve fiyatı

Space Grey yani gri renkte kasasıyla Türkiye'de satışa sunulan Huawei Matebook X Pro, 14.6 mm kalınlığa sahip ve ağırlığı yaklaşık 1.33 kg. Intel'in yeni işlemcilerinden biri olan 10. Nesil Intel Corew i7-10510U'dan gücünü alan Huawei Matebook X Pro, sadece gündelik kullanımlarda değil, zorlayıcı uygulamaları da çalıştırabilen bir donanıma sahip.

Ekran çerçeveleri hayli ince olan Huawei Matebook X Pro'da ekran gövde oranı yüzde 91'e kadar çıkıyor. Şirket, Ultra FullView ekran tasarımı olarak isimlendirdiği bu özel tasarımda çerçeveleri gerçekten de hayli ince tutmuş.

Cihazın öne çıkan bir diğer özelliği de yine ekran özelinde kendini gösteriyor. Kullanıcılara cihazlarıyla arayüz oluşturmak için yeni ve daha sezgisel bir yol sağlayan 10 noktalı çoklu dokunma ve parmak hareketleri ekran görüntüsü özelliğini destekliyor.

Beklendiği gibi Huawei Share teknolojisini de kullanan ve telefonlarlarla temas ettiğinde hızlıca bağlantı kurabilen Huawei Matebook X Pro, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor. Diğer yandan dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara erişimi mümkün kılıyor.



56Wh kapasiteli bataryaya sahip olan ürün, bir dizi otomatik ayarlı şarj çıkışı ile kullanılabilen 65W Tip C taşınabilir adaptörle birlikte geliyor. Dizüstü bilgisayarınızı şarj etmek için güç adaptörünü kullanmanın yanı sıra, bazı telefonlar için HUAWEI SuperCharge'ı da destekliyor. 56W Pil ve 65W şarj cihazı ile 13 saate kadar video oynatma, 11 saat kesintisiz internette dolaşma ve 15 saate kadar ofis işlemleri yapılabiliyor.

HUAWEI MateBook X Pro üzerinde biri SuperCharge'ı destekleyen iki adet Type-C USB, bir adet Type-A USB portu ile birlikte 3,5 milimetre jak girişi de bulunuyor.



Huawei MateBook X Pro, 14.999 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile satışa sunulmuş durumda.