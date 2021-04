Finansal teknolojilere ilgi artıyor, güvenlik ise göz ardı ediliyor

Tüm dünyada finansal teknolojilere olan ilgili arttı. Pandemi sürecinde özellikle kripto paralar en çok konuşulan konular arasına girdi. Dijital platformlar üzerinden yedi gün 24 saat kesintisiz işlem yapabilme olanakları ile birlikte bu alana olan ilgi her geçen gün daha da artıyor. Uzmanların yaptığı araştırmalar ile bu alandaki tüketici alışkanlıklarını ve yaklaşımlarını irdeliyor. Araştırma kapsamındaki anketlere verilen yanıtlardan yola çıkarak, COVID-19 pandemisinin toplumda neden olduğu değişiklikler göz önünde bulundurularak tüketicilerin FinTech platformlarına ilgisi inceleniyor.

Bilgisinin yeterli olduğunu düşünen kişi sayısı az

Araştırma sonuçlarına göre dünya genelindeki tüketicilerin neredeyse üçte ikisi (%62) çeşitli FinTech uygulamalarını veya platformlarını kullandığını belirtiyor. Buna karşın kullanıcıların yalnızca yüzde 17’si dijital cüzdan, bütçe uygulamaları veya e-ticaret uygulamaları gibi FinTech uygulamalarının kullanılmasından kaynaklanabilecek risklerle ilgili mevcut bilgilerin yeterli olduğunu düşünüyor. Araştırmaya göre ankete katılan kişilerin yüzde 57’si günümüzde çevrimiçi veya mobil bankacılığı daha sık kullanıyor. Yüzde 21’i finans bilgilerini yönetmeyle daha fazla ilgili olduğunu belirtiyor. COVID-19 kısıtlamalarının başlamasıyla 18-44 yaş arası her beş kişiden biri çevrimiçi bankacılığı kullanmaya başladı. Her on tüketiciden biri FinTech platformlarını ilk defa kullandı.

Uygulamalara olan güven yüksek

Tüketiciler olası risklerle ilgili bilgilere çok fazla güvenmemesine rağmen, uygulamalara ve platformlara duydukları güven oldukça yüksek. Sonuçlara göre kullanıcıların yüzde 58’i dijital cüzdan uygulamalarını kullanırken hesaplarının ve paralarının güvende olduğunu hissediyor. Bütçe ve ticaret uygulamaları söz konusu olduğunda ise sırasıyla yüzde 50’lik ve yüzde 48’lik oranlarla kullanıcıların güvenliğe dair düşünceleri biraz daha olumsuza kayıyor. Ayrıca FinTech kullanıcılarının yüzde 77’si ise geleneksel çevrimiçi bankacılık uygulamalarına kıyasla kendi FinTech uygulamalarının kullanımının daha kolay olduğunu ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunduğunu düşünüyor. Ankete katılanlara finans bilgilerini yönetmek üzere kullanılan yeni finansal hizmetler ve teknolojiler hakkında nereden bilgi edindikleri sorulduğunda “Google gibi çevrimiçi bir arama motoru” verilen en yaygın cevap.

Bilgi kaynağı arama motorları

Genel FinTech çözümleri kadar yaygın olmasa da “teknoloji düşkünleri” arasında kripto paraya yönelim de giderek artıyor; teknoloji yetkinliği konusunda kendini “gelişmiş” seviyede olarak tanımlayan tüketicilerin yüzde 30’u kripto paraya yatırım yapıyor.

Şirketin Ticaretten Sorumlu Başkanı Ignacio Sbampato sonuçlarla ilgili şu yorumda bulundu:



“COVID-19 pandemisi, yaşantımızın çoğunu dijital ortama taşımaya zorladı ve bunun doğal bir sonucu olarak tüketiciler finans bilgilerini yönetmek üzere yeni teknolojilere eğilim gösteriyor. Anketimizin sonuçları gösteriyor ki tüketiciler FinTech çözümlerini her geçen gün biraz daha benimsiyor, ancak teknoloji şirketleri çeşitli riskler ve siber tehditler barındırabilecek platformlara tüketicilerin aşırı güvenmesini engellemek üzere çalışmalar yapmalı ve tüketicilerin finansal kararları konusunda eğitilmesini ve bilgilendirilmesini sağlamalıdır. Tüm kullanıcılara güvenli bir teknoloji deneyimi sunma konusunda kararlıyız. FinTech araştırmamız günümüz tüketicilerinin teknoloji alışkanlıklarını anlamak için bize yol gösteriyor.”