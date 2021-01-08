Zymer Bytyqi, Konyaspor'da! 2.5 yıllık sözleşme...

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda düzenlenen imza törenine kulübün sportif direktörü Adnan Erkan katıldı.

Yeşil-beyazlı ekip, Norveç Eliteserien takımlarından Viking'de forma giyen 24 yaşındaki Zymer Bytyqi ile 2,5 yıllığına sözleşme imzaladı.

Viking takımıyla 154 maçta forma giyen Zymer Bytyqi 23 gol, 30 asistle kaydetti.

Ne Bitiki ne Bütücü ne B̶atayki! 🤔



Doğrusunu hep birlikte öğrenelim @beINSPORTS_TR 😉 pic.twitter.com/ku9PVOwVuY — İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) January 8, 2021

Konyaspor’da 14 numaralı formayı giyecek olan Bytyqi, ”Buraya geldiğim için çok mutluyum. Çok büyük bir kulübe geldim. Büyük bir taraftar desteği var. Şimdiden bana ilgi gösteriyorlar. Elimden geleni yapacağım ve kulübe katkı sağlamak istiyorum. Kazanabildiğimiz kadar maç kazanıp ligde hakkettiğimiz yerde olacağız" dedi.

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