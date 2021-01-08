İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal Konyaspor'a transfer oldu

İttifak Holding Konyaspor’umuzda 3 futbolcuyla sözleşme imzaladı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine Genel Menajer Seçkin Özdil, Sportif Direktör Adnan Erkan, Futbol Akademi Koordinatörü Taner Ay, yeni transferler İsmail Güven, Doğan Can Gölpek ve Emre Kartal katıldı.

İSMAİL KARTAL'IN OĞLU EMRE KARTAL DA İMZALADI

Konyaspor, İsmail Güven ve Doğan Can Gölpek’le 1.5 yıl, Emre Kartal ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Profesyonel futbol kariyerine başlayan 2003 doğumlu Emre Kartal, babası İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İttifak Holding Konyaspor'a transfer oldu.5 Ocak 2021 tarihinde 18. yaşını dolduran genç futbolcu, yeşil beyazlılarla 2024 yılına kadar sürecek sözleşmeye imza attı.



F.BAHÇE ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Uzun yıllar Fenerbahçe'de oynayan daha sonra hem antrenör hem de teknik adam olarak görev yapan İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, sarı-lacivertli takımın alt yapısında yetişti.

Yeni transferler İsmail Güven 20, Doğan Can Gölpek 24, Emre Kartal ise 3 numaralı formayı giyecek.