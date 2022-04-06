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Zlatan Ibrahimovic'ten yeni karar! Emekli olabilir

#Ibrahimovic#Milan#İsveç
Zlatan Ibrahimovicten yeni karar Emekli olabilir

Milan'ın 40 yaşındaki futbolcusu Zlatan Ibrahimovic'in sezon sonunda emeklilik kararı alabileceği iddia edildi.

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Milan ve İsveç Milli Takımı'nın golcüsü Zlatan Ibrahimovic'in sürpriz bir karar aldığı belirtildi.

KUPA KAZANIRSA BIRAKACAK

İtalyan basınında La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Ibrahimovic, Milan ile bu sezon kupa kazanması halinde sezon sonunda futbolu bırakma kararı alabilir.

HENÜZ GÖRÜŞMELER BAŞLAMADI

Milan ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Ibrahimovic, yeni sözleşme için henüz görüşmelere başlamadı. Yıllık 7 milyon euro ile takımın en çok kazanan isimlerinden biri olan 40 yaşındaki oyucunun, geleceğiyle ilgili karar vermeye çalıştığı kaydedildi.

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DÜNYA KUPASI'NA GİDEMİYOR

Ayrıca Ibrahimovic'in emeklilik kararına sıcak bakmasında İsveç'in Dünya Kupası'nda yer almamasının da etkili olduğu belirtildi.

Bu sezon Milan'da 23 maçta forma giyen Ibrahimovic, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.

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Zlatan Ibrahimovicten yeni karar Emekli olabilir

'PİŞMANLIK DUYMAMALIYIM' DEMEMİŞTİ

Ibrahimovic, geçtiğimiz emeklilik konusuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Emeklilik ihtimali hakkında hafif bir korku hissediyorum. İyi sonuçlar aldığım ve acı çekmediğim sürece oynamak istiyorum. Kariyerimi pişmanlık duymadan bitirmeliyim. Bu yüzden zamanımı en üst düzeyde değerlendirmeliyim. Şu anda hissettiğim adrenalinin asla eskisi gibi olmayacağını biliyorum.

EN ÇOK SİZ ÜZÜLECEKSİNİZ

Bence futbolu bıraktığımda en çok siz üzüleceksiniz. Çünkü beni artık oynarken izleyemeyeceksiniz. Şimdi tadını çıkarın, bir daha benim gibilerini görmeyeceksiniz

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#Ibrahimovic#Milan#İsveç

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